“Por favor, cumplan su deber”: la petición de Uribe a las fuerzas militares ante posibles incitaciones a nuevo estallido

Luego de conocerse los resultados del preconteo el pasado 31 de mayo, en las que Abelardo de la Espriella superó por algo más de 670.000 votos a Iván Cepeda, candidato del oficialismo, el presidente Gustavo Petro escribió un mensaje a través de su cuenta de X sembrando dudas sobre los resultados y aludiendo a que solo reconocería los del escrutinio hecho ante jueces de la República.
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“Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado”, fue lo publicado en su cuenta de X.