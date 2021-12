Francia Márquez recibe aval del Polo a su candidatura presidencial

“Nunca he sido títere de nadie y no lo voy a ser ahora. Si entramos al Pacto Histórico es para disputarnos la presidencia, ganar la consulta. Estamos haciendo un camino con dignidad. Y si no lo logramos, lo harán nuestrxs hijxs”, dijo la semana pasada sobre su participación en dicha alianza.

Francia es abogada de la Universidad Santiago de Cali y recientemente se gradúo como especialista en Escritura Creativa en la Universidad Icesi, también de Cali.

Entre su trayectoria cuenta con el premio Premio Goldman Environmental Prize, por su lucha contra el impacto de la minería en comunidades afrodescencientes del departamento del Cauca. También fue presidenta del Comité Nacional de Paz Reconciliación y Convivencia del Consejo Nacional de Paz.