Destruyen equipos de minería ilegal del Clan del Golfo en Cáceres: producían 30 mil gramos de oro al mes

Durante operaciones desarrolladas por tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 31 Rifles de la Décima Primera Brigada, la Brigada contra la Minería Ilegal del Ejército Nacional y la Fiscalía, fueron ubicadas 10 unidades productoras mineras pertenecientes al Clan del Golfo, en las que se halló maquinaria y material empleados para la explotación ilícita de yacimientos mineros en la vereda Asturias del municipio de Cáceres. En el lugar, los uniformados, encontraron 10 dragas tipo caperuza, 10 motores industriales, 10 motobombas, 10 clasificadoras, 300 metros de manguera negra y 200 litros de ACPM, cuyo valor aproximado sería de $322 millones.

Con la destrucción de la maquinaría, según el Ejército, se estarían afectando las finanzas del grupo armado en más de $12.000 millones, teniendo en cuenta que con su uso eran extraídos al mes cerca de 30.000 gramos de oro. Entérese: Dragas incautadas por minería ilegal en Antioquia vuelven a operar a los 8 días Las autoridades afirman que con este resultado se redujo el daño ambiental en un área de aproximadamente cinco hectáreas, y se contrarresta el deterioro ocasionado por la minería en los afluentes más importantes de la región, como lo es el río Cauca.

Las dragas: una problemática constante en Antioquia

La actual bonanza del oro, con precios que superan los 4.000 dólares por onza, ha vuelto el negocio de la minería ilegal algo tan rentable que la inversión se recupera con una facilidad asombrosa: en menos de una semana pueden volver a poner en marcha sus equipos y, si estos son destruidos, en menos de dos semanas logran cubrir nuevamente el costo de la maquinaria perdida. Lea más: Fuerza Pública intervino mina ilegal que extraería más de $16.000 millones en oro al mes en Antioquia El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que actualmente, cuando la Policía Nacional incauta 30 dragas —cada una puede costar un millón de dólares—, propina una millonaria afectación a estas estructuras. “Sin embargo, a los cinco u ocho días vuelven a funcionar en estos territorios”, explicó el jefe de cartera.

