Presidente de la JEP invitó a De la Espriella a una reunión para mostrarle resultados del tribunal; estos son los temas que hablarán

La relación entre el gobierno entrante y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), uno de los pilares del Acuerdo de Paz de 2016, comenzó a tomar forma antes de la posesión presidencial. El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, envió una carta al mandatario electo, Abelardo de la Espriella, en la que le propone sostener una reunión institucional para presentar los avances del tribunal, exponer los principales retos que enfrenta y abrir un canal de diálogo con la próxima administración.
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La invitación llega en un contexto de incertidumbre sobre el futuro de la justicia transicional. Aunque De la Espriella no ha planteado expresamente eliminar la JEP, durante la campaña y después de su elección ha cuestionado su funcionamiento.