“La verdad prevalecerá”: Charlie Zaa habla sobre acusaciones de nexos con paramilitares

El cantante Carlos Alberto Sánchez Ramírez, conocido artísticamente como Charlie Zaa, se pronunció luego del embargo de varios de sus bienes por parte de la Fiscalía General de la Nación.
Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en coordinación con la Policía Nacional y el Ejército, ejecutaron las medidas cautelares sobre un centro comercial, un hotel y dos discotecas que serían de propiedad del artista.
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Los bienes, avaluados en $45.467 millones, están ubicados en Ibagué, capital del Tolima, y en el municipio de Girardot (Cundinamarca). Según las autoridades, la investigación busca establecer si estos bienes “tendrían relación con recursos del extinto Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)”.