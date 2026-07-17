Todo menos el ‘tiempo de hidratación’: estas son las reglas que heredó la Liga colombiana del Mundial para el 2026-2

Esa norma se aplicará en el fútbol colombiano, donde los jugadores han normalizado intentar engañar a los jueces para sacar algunas ventajas, desde que empiece la Liga del segundo semestre del 2026, que tendrá el viernes 24 de julio su primer partido con el duelo entre Llaneros y Deportivo Pereira (6:10 p.m.) en el estadio Rey Pelé de Villavicencio.

¿Cuáles serán las nuevas medidas arbitrales que se aplicarán en el Clausura 2026?

El torneo Clausura del fútbol colombiano no solo tendrá esa modificación en las normas arbitrales. También se implementarán otras 13 que tuvieron se usaron en el Mundial de Norteamérica, pero fueron aprobadas desde principios de este año en las reuniones del comité arbitral de la Fifa y los miembros de la Ifab. De acuerdo con Pierluigui Collina, director de jueces del ente rector del fútbol, todas buscan mejorar la competitividad y el espectáculo. En la Liga BetPlay 2026-2, los futbolistas ya no podrán quemar tiempo en las sustituciones. De acuerdo con la nueva norma, tendrán que salir por la línea más cercana a la posición donde estén en la cancha cuando se anuncie el cambio. El tiempo límite será de 10 segundos para que le dé ingreso al sustituto. Después, el juez tendrá que contar 5 segundos mentalmente y luego mostrarlos con sus dedos. Si no se hace la sustitución en el límite de tiempo, el equipo quedará con un deportista menos durante un minuto.

Otro cambio importante será que, cuando los futbolistas requieran de asistencia médica dentro de la cancha, el jugador tendrá que salir del campo durante un minuto para volver a entrar. Esa medida se omitirá cuando haya un choque entre el arquero y cualquier deportista de campo; si hay un choque entre dos compañeros, la lesión es producto de una falta que llevó a tarjetas o si la persona que saldrá es el encargado para patear un penalti. Entretanto, los futbolistas tendrán un tiempo límite de 5 segundos para ejecutar un lateral o un saque de meta. En caso de que no lo cumplan; habrá un cambio en el ejecutor del lateral y, si es saque de portería, le darán un tiro de esquina al conjunto rival. Además, el VAR podrá intervenir si consideran que hay un tiro de esquina que se dio de manera incorrecta, así como si sacan una amarilla errónea.

También puede intervenir si el árbitro concede una segunda tarjeta amarilla por una acción que no merecía esa amonestación. Entre tanto, ya no se utilizará el concepto de joyería por el de accesorios; sin embargo, tendrán que estar bien cubiertos para no poner en riesgo a los futbolistas. También habrá cambios en las disposiciones de los jueces para poder permitir que el juego siga en una acción de saque incorrecto si el equipo contrario se beneficia. Además, se hicieron cambios en las sanciones disciplinarias en jugadas que terminen en gol porque “se determina que el objetivo táctico del infractor fracasó” en casos como que se corte un ataque prometedor, que da para amarilla, pero la jugada siga y finalice en anotación. En ese momento, el infractor no recibiría tarjeta.

Entre tanto, en los penaltis si el infractor toca, de manera involuntaria la pelota con ambos pies y la situación termina en gol, entonces el tanto no vale y se repite la falta. Si no entra, se concede tiro libre indirecto para el equipo del arquero si ocurre en los 90 minutos. Si sucede en tanda de penaltis, se marca como errado. Finalmente, si en un penalti el pateador y el arquero cometen una falla táctica al mismo tiempo, se da tiro libre indirecto. Si un futbolista se tapa la boca para hacer algún comentario provocativo a un rival, le podrán sacar tarjeta roja directa porque esa medida busca combatir el racismo y la discriminación. Además, si un futbolista o técnico le pide a sus jugadores que abandonen la cancha como protesta, podrán ser expulsados por los árbitros.

Entre tanto, no se adoptarán medidas como las cámaras corporales, el fuera de juego semiautomático y el tiempo de hidratación que tanta polémica generó en Norteamérica 2026. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .