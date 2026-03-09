x

Bogotá, Cundinamarca y Antioquia: bastiones de Oviedo para ser sorpresa en consultas

Entre los exprecandidatos de la Gran Consulta por Colombia se decide si le ofrecen al exdirector del Dane ser la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia.

  • El exdirector del Dane y excandidato a la Alcaldía de Bogotá, Juan Daniel Oviedo, fue la sorpresa electoral del 8 de marzo. FOTO COLPRENSA
Camilo Acosta Villada
Camilo Acosta Villada

Actualidad

hace 3 horas
bookmark

El fenómeno político de las consultas interpartidistas de este 8 de marzo (a la par de las elecciones legislativas) fue, sin duda, Juan Daniel Oviedo Arango. El exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) fue el palo electoral de la jornada, quien lideró —después de la senadora Paloma Valencia, que barrió— el apoyo de los más de 7 millones de ciudadanos que pidieron el tarjetón de los 16 precandidatos.

Con 1.255.510 votos, el también excandidato a la Alcaldía de Bogotá tiene, de momento, un capital electoral que lo dejó muy lejos de sus ocho compañeros de la Gran Consulta por Colombia, entre quienes había exministros de Estado, exmandatarios locales y excongesistas con años más recorrido de ventaja sobre él.

Le puede interesar: Hipotecó su casa para financiar su campaña y sacar un millón de votos: la confesión de Juan Daniel Oviedo tras las elecciones.

Su más inmediato perseguidor fue el exsenador Juan Manuel Galán, quien sacó 327.765 sufragios: el 26 % de lo que obtuvo Oviedo. Incluso, sacó más del doble de lo que obtuvo la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, en su consulta (574.670) y más de seis veces el resultado del exsenador Roy Barreras.

El exprecandidato aseguró, después de conocerse los resultado, que su votación es de Bogotá y del centro: “de la gente que quiere sensatez y que quiere moderación y balance a la hora de construir las políticas del país”, como dijo en entrevista con Noticias Caracol.

Aunque es cierto que el apoyo que recibió provino en gran parte de Bogotá —en donde sacó el 40,3 % de su votación—, sus números demuestran que en otras tres plazas tuvo juego destacado.

En la capital sacó apenas 32.932 apoyos menos que los que tuvo Paloma Valencia. Ella obtuvo 539.612, mientras que él contó 506.680.

Así mismo, Cundinamarca fue su segundo bastión en la jornada del domingo, en donde 120.854 personas le votaron, solo después de la senadora del Centro Democrático. Antioquia le sigue con 119.497 votos: un resultado que lo puso solo 394 votos por debajo de Aníbal Gaviria (119.891), un viejo conocido de los paisas por haber sido alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia.

Incluso, en Medellín Oviedo, con 58.432 apoyos, superó a Gaviria, que obtuvo 42.232.

Los otros dos departamentos donde Oviedo basó su resultado destacable fueron Valle del Cauca, en donde tuvo 75.869 votos, y en Santander, en donde tuvo 61.594.

Le siguieron Boyacá (44.939), Atlántico (32.574), Tolima (30.124), Meta (28.562), Norte de Santander (26.573), Caldas (23.707), Risaralda (23.177), en los consulados (21.990), Huila (19.597), Nariño (15.958), Quindío (15.243), Bolívar (14.441), Córdoba (11.548) y Cauca (10.917).

De hecho, Oviedo sacó votos en todos los departamentos, el distrito capital y consulados del país, a pesar del personaje que de “gomelo estrato 6” que se construyó en torno a él por su forma de hablar y por ser de Bogotá.

Así mismo, solo en dos departamentos no fue la segunda votación: en Chocó, donde quedó de cuarto con 1.316 sufragios después de Valencia, Galán y la periodista Vicky Dávila; así como en Vaupés (tuvo 218 apoyos), donde se ubicó tercero tras la candidata uribista y el exsenador.

Los votos restantes del exprecandidato se repartieron en Magdalena (9.763), Casanare (9.482), Cesar (8.786), Sucre (5.478), Caquetá (4.572), La Guajira (3.527), Arauca (2.561), Putumayo (2.387), Guaviare (1.121), Amazonas (913), San Andrés (639), Vichada (478) y Guainía (425).

Por ahora, la candidata presidencial Paloma Valencia tiene hasta el próximo jueves 12 de marzo para anunciar quién será su fórmula vicepresidencial. Todo apunta a que será Juan Daniel Oviedo, pero ni de parte de él ni de la senadora se ha confirmado tal ofreciemiento. Amanecerá y veremos.

Para más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.

