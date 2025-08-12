ONU hace fuerte llamado al Gobierno Petro para que garantice elecciones pacíficas

El secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, condenó este lunes la violencia en el país tras la muerte del senador Miguel Uribe, al tiempo que reclamó garantías de cara a las elecciones del próximo año. Le puede interesar: El Gobierno de EE.UU. envía un representante a funeral de Miguel Uribe; ¿quién es? “El Secretario General reitera su llamado a que el atentado perpetrado contra el senador el pasado 7 de junio sea plenamente investigado y que los responsables rindan cuentas ante la justicia. El Secretario General insta a las autoridades colombianas a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar unas elecciones nacionales pacíficas, incluyendo garantías para la seguridad de todos los candidatos”. En el mensaje dado a conocer por el portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric, el Secretario General lamentó “profundamente” el fallecimiento del senador y expresó “sus condolencias a su familia y al pueblo colombiano”.

Por su parte, El comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, expresó su “conmoción y tristeza” por la muerte del senador Uribe Turbay conocida este lunes y coincidió con Guterres en la urgencia de que los comicios en Colombia se desarrollen alejados de la violencia.

La preocupación de la ONU por las elecciones de 2026

“Es vital que la campaña electoral se desarrolle sin verse eclipsada ni interrumpida por discursos violentos, discriminatorios o estigmatizantes. Mi oficina en Colombia seguirá ofreciendo asistencia técnica a las autoridades colombianas y a la sociedad civil para trabajar por el respeto de los derechos humanos”, expresó. En su mensaje, el alto funcionario de las Naciones Unidas exigió que “las próximas elecciones se celebren en un clima libre de violencia, permitiendo una participación segura e inclusiva”.

Otra de las organizaciones internacionales que expresaron su rechazo a la muerte tras el atentado contra el senador Uribe fue la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Según expresó el Secretario General de ese organismo, Albert R. Ramdin, la trágica muerte de Uribe “es producto de un acto de violencia, representa una pérdida profunda para Colombia y para todos quienes creen en el diálogo, la tolerancia y la resolución pacífica de las diferencias”.

En su mensaje, manifestó sus condolencias a la familia de Miguel Uribe y a Colombia, al sostener que “el tributo más significativo a su memoria debe ser continuar nuestros esfuerzos colectivos por construir un Hemisferio donde la violencia política no tenga cabida”.

Los mensajes de otros países por la muerte de Miguel Uribe