Santos “devolvió el poder a los criminales”: Uribe durante cámara ardiente de Miguel

Una vieja pelea política en Colombia repuntó en medio de la velación en cámara ardiente del fallecido senador y precandidato Miguel Uribe Turbay este lunes. Se trata de la enemistad del expresidente Álvaro Uribe contra su sucesor Juan Manuela Santos.
Luego de que terminara la cámara ardiente en el que despidieron al político, el también líder y fundador del Centro Democrático lanzó una dura pulla contra Santos.
