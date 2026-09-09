Petro defendió al menos 5 veces a Juliana Guerrero, pero sus títulos eran falsos

“No les niego mi indignación frente al hecho de que el presidente Gustavo Petro hasta el último día de su gobierno haya salido a defender a Juliana Guerrero y la haya mantenido como delegada en el CSU de la Universidad Popular del Cesar”.
Esa fue la reacción de la senadora Jennifer Pedraza, denunciante del caso por el que hoy fue condenada la joven que aspiró a ser viceministra de Juventudes presentando un título falso. La misma a la que el expresidente Gustavo Petro presentó con “bombos y platillos” durante uno de sus primeros consejos de ministros televisado, cuando incluso la calificó como una “joven rebelde”.
En contexto: Juzgado condenó a Juliana Guerrero por escándalo de títulos falsos, ¿por qué no iría a prisión?