Petro será el vocero principal del gobierno, ¿mordaza a ministros y directores por escándalos?

Una semana después de que la gerente del Fondo Adaptación y exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Angie Rodríguez, relatara en entrevista con Semana la guerra interna que se vive en Casa de Nariño, el Gobierno tomó medidas para controlar a los funcionarios que no cuidan las comunicaciones. Se trata de una orden que limita las vocerías de Presidencia. En un documento firmado por el presidente Gustavo Petro se ordenó —mediante una directiva— cómo será la comunicación al interior del Gobierno en este tramo final de su administración. Le puede interesar: ¿Petro la mandó a llamar? Al final sí se encontraron el presidente y Angie Rodríguez. Esto significa que el Jefe de Estado será el vocero principal del Gobierno y “quien fijará las posiciones oficiales sobre asuntos estratégicos, políticos, económicos, sociales e internacionales”.

A los ministros y directores de departamentos administrativos se les ordenó que cada uno podrá ejercer vocería oficial en los asuntos propios de sus carteras, pero todo bajo “previa autorización expresa del Presidente de la República”. “Dicha vocería deberá ceñirse estrictamente a las orientaciones del Gobierno Nacional y mantener coherencia con la línea institucional definida por el presidente de la República”, señala la directiva número 3. Entérese: Exclusivo | ¿Qué papel juega Juliana Guerrero en la vida de Petro y cuál es su poder?

Lo mismo sucede con directores, gerentes, presidentes y quien haga sus veces en las entidades gubernamentales, quienes además el presidente les prohibió hablar “de temas de definición de política o de estrategia del Gobierno Nacional”. La directiva, rubricada el pasado 23 de abril, recalcó que tiene la finalidad de “garantizar coherencia, rigor técnico y responsabilidad institucional en sus comunicaciones públicas, evitando contradicciones o mensajes que generen desinformación o afecten la confianza ciudadana”.

Además, todos los pronunciamientos de las diferentes entidades estatales deberán ser coordinadas y filtradas con la Secretaría de Comunicaciones del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, “a fin de mantener la unidad y coherencia de los pronunciamientos gubernamentales”. Lea también: Teléfonos y cuentas bancarias: Angie Rodríguez entregó pruebas en Fiscalía contra Carrillo por presunta extorsión La firma de este documento ya publicado se da en medio de una serie de escándalos conocidos al interior del Ejecutivo y la falta de respuestas desde los funcionarios involucrados, lo que complica aún más la búsqueda de respuestas que solo podrán salir desde la Casa de Nariño.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué cambia con la nueva directiva de Petro? Solo el presidente podrá fijar posiciones oficiales del Gobierno. Ministros y directores necesitarán autorización previa para hablar. ¿A quién afecta la nueva orden? A todos los ministros, directores de entidades y funcionarios del Gobierno nacional.