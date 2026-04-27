Petro será el vocero principal del gobierno, ¿mordaza a ministros y directores por escándalos?

Una semana después de que la gerente del Fondo Adaptación y exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Angie Rodríguez, relatara en entrevista con Semana la guerra interna que se vive en Casa de Nariño, el Gobierno tomó medidas para controlar a los funcionarios que no cuidan las comunicaciones. Se trata de una orden que limita las vocerías de Presidencia.
En un documento firmado por el presidente Gustavo Petro se ordenó —mediante una directiva— cómo será la comunicación al interior del Gobierno en este tramo final de su administración.
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Esto significa que el Jefe de Estado será el vocero principal del Gobierno y “quien fijará las posiciones oficiales sobre asuntos estratégicos, políticos, económicos, sociales e internacionales”.