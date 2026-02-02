x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Cuarto megacolegio adjudicado en Medellín, ¿cuál es y de cuánto será la inversión?

Los otros tres megacolegios en los que pronto iniciarán obras están ubicados en la comuna 7 Robledo y en la comuna 13 San Javier. Conozca todos los detalles.

  • El cómo está y cómo quedaría el nuevo megacolegio adjudicado en la capital antioqueña. FOTO Cortesía Alcaldía de Medellín.
    El cómo está y cómo quedaría el nuevo megacolegio adjudicado en la capital antioqueña. FOTO Cortesía Alcaldía de Medellín.
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Con una inversión de más de $32.000 millones, la Alcaldía de Medellín adjudicó las obras de otro de los 10 megacolegios que se proyectan para el próximo cuatrienio. Se trata de la Sección Escuela Hernán Toro Agudelo en la comuna 3 Manrique, que tendrá capacidad para 280 estudiantes de preescolar y primaria.

El contratista elegido para llevar a cabo los trabajos fue Conintel S.A., después de la postulación de 20 empresas y la formulación de 9 propuestas en la invitación abierta que hizo la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) en el Secop II.

Lea más: Cartas con casquillos de balas: así están amenazando a los profesores de un colegio en Medellín

Las obras empezarán durante este primer trimestre del año y terminarían en marzo de 2027, incluyendo una dotación completa de mobiliario.

“A la comunidad, a las veedurías, a los organismos de control y a los medios, los invitamos a participar de este proceso de construcción social, porque no es sólo infraestructura, también se construye confianza, y con esto seguimos adelante”, dijo Emiro Valdés López, gerente de la EDU.

Los otros megacolegios adjudicados en Medellín

El primero en ser adjudicado fue la Escuela Conrado González Mejía, ubicada en Robledo, comuna 7. Al proceso de selección se presentaron 12 propuestas en las que participaron 25 empresas. La ganadora fue el Consorcio Escuela Conrado, integrado por las firmas Inmobiliaria S. A. S. y SP Ingenieros S. A. S.

Este beneficiará a 580 estudiantes en las jornadas de preescolar y primaria, con una inversión superior a los $32.800 millones y un plazo de ejecución de 14 meses a partir de la firma del acta de inicio. Es decir, debería entregarse entre febrero y marzo del 2027.

El segundo megacolegio en ser adjudicado estará también en Robledo. Se trata de la institución educativa El Diamante, que tiene una inversión proyectada de más de $44.600 millones.

La Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), entidad a cargo del diseño y la ejecución de los 10 megacolegios contemplados en el Plan de Desarrollo, informó que en la convocatoria abierta se recibieron 10 propuestas, representadas en 24 empresas. El Consorcio Educativo Diamante APA, integrados por las firmas Paecia S. A. S. y Andina de Construcciones y Asociados S. A. S., fue el que obtuvo el mayor puntaje. Esta moderna infraestructura educativa beneficiará a 460 estudiantes en la jornada de bachillerato. Se proyecta que las obras físicas inicien en enero del 2026 y finalicen en marzo del 2027.

Entérese: “Serán $45 billones de inversión en estos cuatro años”: Federico Gutiérrez

La institución educativa El Diamante tendrá 10 “laboratorios de ideas”, tres “aulas flex”, una biblioteca, un salón de cómputo, un aula de “tecnología e innovación”, un taller de dibujo técnico, entre otros espacios de primer nivel.

El tercero ya adjudicado y listo para empezar obras, es la Escuela Municipal San Javier en la comuna 13, con una inversión de $22.000 millones.

Según informó la Alcaldía, la obra fue adjudicada, a través de un proceso de licitación abierto de la EDU en el que se presentaron nueve propuestas de 18 empresas, a la Unión Temporal San Javier 2026. Se espera que esté listo en marzo de 2027. Este megacolegio será un equipamiento de cinco niveles y más de 2.600 metros cuadrados, que beneficiará a 320 estudiantes de preescolar y primaria.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida