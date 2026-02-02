Cuarto megacolegio adjudicado en Medellín, ¿cuál es y de cuánto será la inversión?

Con una inversión de más de $32.000 millones, la Alcaldía de Medellín adjudicó las obras de otro de los 10 megacolegios que se proyectan para el próximo cuatrienio. Se trata de la Sección Escuela Hernán Toro Agudelo en la comuna 3 Manrique, que tendrá capacidad para 280 estudiantes de preescolar y primaria. El contratista elegido para llevar a cabo los trabajos fue Conintel S.A., después de la postulación de 20 empresas y la formulación de 9 propuestas en la invitación abierta que hizo la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) en el Secop II. Lea más: Cartas con casquillos de balas: así están amenazando a los profesores de un colegio en Medellín Las obras empezarán durante este primer trimestre del año y terminarían en marzo de 2027, incluyendo una dotación completa de mobiliario. “A la comunidad, a las veedurías, a los organismos de control y a los medios, los invitamos a participar de este proceso de construcción social, porque no es sólo infraestructura, también se construye confianza, y con esto seguimos adelante”, dijo Emiro Valdés López, gerente de la EDU.

Los otros megacolegios adjudicados en Medellín

El primero en ser adjudicado fue la Escuela Conrado González Mejía, ubicada en Robledo, comuna 7. Al proceso de selección se presentaron 12 propuestas en las que participaron 25 empresas. La ganadora fue el Consorcio Escuela Conrado, integrado por las firmas Inmobiliaria S. A. S. y SP Ingenieros S. A. S. Este beneficiará a 580 estudiantes en las jornadas de preescolar y primaria, con una inversión superior a los $32.800 millones y un plazo de ejecución de 14 meses a partir de la firma del acta de inicio. Es decir, debería entregarse entre febrero y marzo del 2027.