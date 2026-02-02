Paisas sale en Villavicencio a buscar su clasificación a cuartos de final de la Liga de Campeones

Con el balance de una victoria y una derrota, la primera tras 15 fechas de invicto, Paisas retomó los entrenamientos y viajó a Villavicencio para enfrentar este lunes y martes a Caimanes del Llano y Astros de México. Será la segunda de las tres ventanas programadas para el Grupo A, que parcialmente lidera Astros con 6 puntos, seguidos por Paisas con 3 e igual número tiene Caimanes por sus tres derrotas consecutivas. “Claramente la derrota nos afectó mucho, teníamos un invicto de 15 fechas y perder, además en casa, no es fácil, pero ya corregimos los errores y ahora vamos a buscar los triunfos en Villavicencio, conscientes de que los rivales que tenemos son fuertes”, comentó el técnico Daniel Seoane.

Tras la derrota ante Astros, Paisas entrenó viernes y sábado, ajustando los temas que el técnico analizó como falencias y con el objetivo de corregir errores y recuperar anímicamente al grupo, que necesita que hombres como Brandon Weatherspoon vuelvan a tener el rol protagónico que tuvo tanto en las dos campañas de los títulos como en la pasada BCL. Una de las cosas que Paisas debe mejorar son los tiros desde fuera del perímetro, donde Astros fue superior y de ahí la derrota. “Le agradecemos a los aficionados que nos acompañaron y les reiteramos que este equipo no va a descansar, que vamos a recuperarnos y vamos a volver a darles las alegrías a las que estaban acostumbrados”, comentó Seoane tras la derrota.

Luis Almanza, el mejor jugador de los dos juegos en el Iván de Bedout, también mencionó que cuentan con el talento y la capacidad de dar la pelea en Villavicencio. “Las cosas no se nos dieron, no estuvimos finos en los lanzamientos, pero confío en mis compañeros y en la capacidad que tiene cada uno de ellos. Sé que vamos a corregir los errores para buscar las victorias en lo que nos resta, tanto en Villavicencio como en México”. Este lunes, a las 7:10 de la noche, en el coliseo Álvaro Mesa Amaya de Villavicencio, Paisas tendrá su segundo duelo ante Astros, con la obligación de revertir la imagen que dejaron el pasado jueves, cuando en casa los mexicanos los dominaron a su antojo. Serán dos noches seguidas de partidos, ya que el martes, a la misma hora y en el mismo escenario, se medirán al anfitrión, Caimanes, el equipo que ya venció en Medellín y al que le ganó la serie de la final en el primer semestre del 2025 para ser campeones.

Los antioqueños saben que el Álvaro Mesa Amaya es un coliseo complejo, con mucha humedad, y en el que tendrán que esforzarse el doble para sumar victorias y mantenerse entre los dos clasificados a la siguiente fase. Además de mejorar en la efectividad de los lanzamientos y en la estrategia de juego ante Astros, ya que deben ser más rápidos en la transición al ataque, Paisas necesita que sus armas fuertes en defensa sean más efectivas, sobre todo en los rebotes, ya que los mexicanos tienen a dos hombres potentes como Christopher Perry y Adonys Henriquez, quienes, además de marcar cada uno 14 puntos, fueron decisivos en defensa con los bloqueos y la recuperación de la pelota. Luis Fernando Lopera, asistente técnico, sostuvo que lo importante es que el equipo sigue sumando horas de entrenamiento y de juego para acoplar mejor el grupo. “Somos conscientes de que debemos mejorar nuestra respuesta en la cancha y vamos convencidos de que contamos con las armas y el talento para tener una mejor presentación, y queremos clasificar a la siguiente ronda del torneo”.

Así va la Champions

Parcialmente, Astros y Paisas son los equipos del Grupo A en zona de clasificación, con 6 y 3 puntos respectivamente, a falta de los compromisos por disputar: Paisas - Astros y Paisas-Caimanes en Villavicencio y luego viajarán a México para los dos juegos finales. Con esos 6 puntos y la diferencia a favor de 143 cestas los mexicanos ya se instalaron en los cuartos de final del torneo, a la espera de que Paisas y Caimanes definan el otro clasificado. El Grupo B es liderado por Nacional de Uruguay con 8 puntos, seguido del actual campeón del certamen, Flamengo de Brasil, con 6, y Obras Basket de Argentina con 4 unidades. El Grupo C es liderado por Minas de Brasil con 7 puntos, seguido de Boca Juniors de Argentina con 6 y Aguada de Uruguay con 5. Finalmente, el Grupo D es comandado por Franca de Brasil e Instituto de Argentina con 7 puntos, seguido por Universidad de Concepción de Chile con 4.

¿Qué le falta a Paisas por jugar?