Volcán Puracé: qué significa la alerta naranja y por qué fue declarada la calamidad pública

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) mantiene la alerta naranja para el volcán Puracé, ubicado en el departamento del Cauca, tras evidenciar un incremento en la actividad sísmica y cambios importantes en las emisiones de gases y ceniza. Como medida preventiva, las autoridades también declararon la calamidad pública para atender cualquier eventualidad derivada de un posible aumento en la actividad volcánica.

Según explicó la directora de Geoamenazas del SGC, Nathalia Contreras, el nivel de alerta indica que existe una mayor probabilidad de que ocurra una erupción de mayor magnitud que las registradas en las últimas semanas, aunque aclaró que no es posible determinar si ese escenario llegará a presentarse.

Los registros del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán muestran que desde el pasado 20 de julio se ha presentado un incremento sostenido de la actividad del volcán. Entre los cambios detectados figuran un aumento en la energía sísmica, mayores temperaturas en las emisiones y columnas de gas y ceniza que han alcanzado hasta 3.400 metros sobre la cima.