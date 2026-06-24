“Nunca hubo una decisión del presidente Petro que frenara operaciones contra Clan del Golfo”: Danilo Rueda

Danilo Rueda, exalto comisionado para la Paz, respondió a las revelaciones hechas por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol sobre los contactos que sostuvo el Gobierno con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), conocidas como Clan del Golfo, durante 2022.

La investigación periodística señaló que, durante varios encuentros con representantes de esa organización armada y abogados vinculados a ella, Rueda habría ofrecido gestionar medidas favorables para el grupo dentro de la estrategia de paz total.

El informe se apoya en grabaciones de audio en las que el exfuncionario conversa con emisarios de las AGC. En una de ellas se le escucha decir: “Juguemos a las escondidas”.

Según la denuncia, entre los temas discutidos se habrían mencionado una depuración dentro de las Fuerzas Militares, el fin de los bombardeos y la suspensión de extradiciones contra integrantes de esa estructura criminal.

Frente a estos señalamientos, Rueda aseguró en entrevista con 6AM de Caracol Radio que los acercamientos correspondieron únicamente a una etapa exploratoria y no a una negociación formal.

Además, sostuvo que las reuniones se desarrollaron mientras continuaban las operaciones militares contra el grupo y afirmó que nunca existió una decisión presidencial orientada a detenerlas.

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El excomisionado explicó que durante esa fase se realizaron tres encuentros con presencia de observadores internacionales. Además, negó que se hubiera acordado un cese al fuego para facilitar los contactos.

“Nunca, nunca hubo ninguna decisión del presidente de la República que significara que no seguían las operaciones militares contra el grupo”, manifestó en entrevista con Caracol Radio.

Sobre las versiones que apuntan a una supuesta depuración de la Fuerza Pública impulsada como parte de los acercamientos, Rueda indicó que dicho proceso había sido anunciado públicamente por el presidente Gustavo Petro y por el entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, a raíz de denuncias relacionadas con abusos y extralimitaciones de funciones.

Sin embargo, aseguró que no tuvo participación en esa tarea ni recibió listados de uniformados que debieran ser retirados.

De acuerdo con su versión, durante una de las reuniones, representantes de las AGC expusieron denuncias sobre presuntas torturas cometidas contra civiles en procedimientos policiales.

“A mí no me pasaron nombres de policías que tenían que salir de la fuerza pública por abusos o por esta limitación de funciones, no, yo no hice eso, no escuché ni recibí nombres”, afirmó.

También señaló que la información general que recibió sobre esos hechos fue puesta en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.

Rueda se refirió igualmente a los audios conocidos entre miembros del Clan del Golfo y alias Jerónimo, en los que se menciona a tres coroneles vinculados a la Operación Agamenón. Según explicó, las grabaciones han sido interpretadas sin el contexto necesario y las referencias a esos oficiales correspondían, en realidad, a decisiones previamente adoptadas por el Ministerio de Defensa.

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Respecto a los cuestionamientos por una eventual suspensión de bombardeos, el exfuncionario sostuvo que la instrucción de abstenerse de realizar este tipo de operaciones cuando hubiera presencia de menores de edad en campamentos armados ya hacía parte de una política pública anunciada por el entonces ministro Velásquez.

Añadió que durante los contactos preliminares las AGC expresaron preocupaciones relacionadas tanto con los bombardeos como con los procesos de extradición.

No obstante, insistió en que escuchar esas peticiones formaba parte de la evaluación inicial para determinar la viabilidad de un eventual proceso de paz y recalcó que no se adquirieron compromisos ni se concedieron beneficios frente a esos asuntos.

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