Preso que solicitó un permiso de 72 horas para salir de la cárcel fue detenido en Pereira durante una balacera

Tras una llamada al 123 sobre disparos en el sector de La Churria, en Pereira, la Policía desplegó un operativo que terminó con la captura de nueve presuntos miembros de la organización criminal La Cordillera en el que incautaron cinco revólveres, tres pistolas y más de 60 cartuchos de diferentes calibres.
Entre los capturados se encontraba un hombre condenado por homicidio que gozaba de un permiso carcelario. Según el reporte policial, el detenido intentó escapar por la terraza de una vivienda, pero fue interceptado por los agentes.
El coronel Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, explicó que los capturados habían disparado contra una vivienda momentos antes del operativo.
