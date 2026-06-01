Más allá de la sequía: Procuraduría advierte impacto del fenómeno de El Niño en la comida, luz y agua del país

La Procuraduría General de la Nacion pidió este lunes 1 de junio a las autoridades locales, regionales y nacionales en Colombia que adopten medidas puntuales ante la inminente llegada del fenómeno de El Niño al país.
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La solicitud la hizo en el marco de la mesa de seguimiento al fenómeno de El Niño convocada por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales, en donde advirtió que el fenómeno de El Niño no puede ser analizado exclusivamente desde la perspectiva de la escasez hídrica, y aseguró que los efectos trascienden el abastecimiento de agua y comprometen otros sectores estratégicos para el país.