¿Quiénes ya anunciaron su apoyo para la segunda vuelta? Miguel Uribe Londoño y el Partido Conservador ya dijeron que se van con De la Espriella

Miguel Uribe Londoño, excandidato presidencial, y el Partido Conservador Colombiano anunciaron en las últimas horas su apoyo a Abelardo de la Espriella de cara a la segunda vuelta presidencial que se realizará el 21 de junio de 2026 en Colombia. Los respaldos fueron comunicados mediante pronunciamientos públicos tras los resultados de la primera vuelta y se producen en medio de la definición electoral entre De la Espriella e Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, por la Presidencia de la República. Lea también: ¿Qué tan cerca estuvieron las encuestas? Vieron la segunda vuelta, pero no el triunfo de Abelardo

Uribe Londoño dio a conocer su decisión a través de sus redes sociales y de un comunicado dirigido a la opinión pública. En su mensaje, convocó a los ciudadanos a participar en la jornada electoral y destacó la importancia de preservar las instituciones democráticas y el respeto por el voto. “En un momento decisivo para el futuro del país, anuncio mi respaldo a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta presidencial. Colombia debe unirse para defender la democracia”, afirmó. El exaspirante presidencial sostuvo que el país enfrenta retos que requieren liderazgo y fortalecimiento institucional. En ese contexto, insistió en la necesidad de garantizar la transparencia del proceso electoral y el respeto por los resultados que surjan de las urnas. “Colombia debe unirse para defender la democracia. Hoy más que nunca debemos rodear las instituciones y garantizar que cada voto sea respetado. El país necesita firmeza, carácter y liderazgo para enfrentar los desafíos que vienen”, indicó.

Asimismo, señaló que la unidad nacional y la participación ciudadana son factores relevantes para la defensa de los mecanismos democráticos y para asegurar que se respete la voluntad expresada por los electores. Durante su declaración, Uribe Londoño también hizo referencia a su hijo, Miguel Uribe Turbay, quien fue asesinado y no participa en la actual contienda presidencial. Según expresó, los principios que defendió continúan presentes en el debate político. “Su causa fue Colombia y lo seguirá siendo. Ese compromiso con la libertad, la seguridad, la democracia y el futuro de nuestra nación no se detiene. Hoy respaldamos a Abelardo de la Espriella porque creemos que representa los principios y el liderazgo que el país necesita para superar la incertidumbre y avanzar con esperanza hacia un mejor futuro”, aseveró.

Partido Conservador se suma al respaldo de Abelardo de la Espriella

Tras la primera vuelta presidencial, el Partido Conservador Colombiano confirmó oficialmente su apoyo a la candidatura de Abelardo de la Espriella mediante un pronunciamiento institucional emitido por sus directivas. La colectividad indicó que los resultados electorales posicionaron al candidato como una de las principales figuras del sector político que busca llegar al Gobierno nacional y señaló que la votación obtenida representa el respaldo de un amplio grupo de ciudadanos. “El resultado convierte a Abelardo de la Espriella, con la legitimidad de las urnas, en la voz más representativa de millones de ciudadanos que reclaman un rumbo firme para Colombia. Escuchamos ese mensaje y reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la democracia”, manifestó la colectividad. Lea más: 59% de los votos fueron contra Petro y Cepeda: ¿qué pasará en segunda vuelta? En el mismo comunicado, el Partido Conservador señaló que los resultados de la primera vuelta reflejan preocupaciones de distintos sectores de la ciudadanía frente a asuntos como la inseguridad, el costo de vida, la incertidumbre económica y la respuesta institucional a problemas que afectan a las familias colombianas. “La democracia siempre habla. Los colombianos han expresado con claridad sus anhelos, sus necesidades también sus frustraciones frente a la inseguridad, el costo de vida, la incertidumbre y la falta de respuestas a problemas que afectan la vida diaria de millones de familias”, enfatizó la bancada azul.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Bloque de preguntas y respuestas: