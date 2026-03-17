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Procuraduría confirmó que negligencia de la Nueva EPS causó la muerte de Kevin Acosta

La entidad determinó que la EPS incurrió en una negligencia al no garantizar la entrega oportuna del medicamento del niño.

  • En su momento, la Nueva EPS responsabilizó a la familia del menor por su fallecimiento. Foto: Colprensa.
    En su momento, la Nueva EPS responsabilizó a la familia del menor por su fallecimiento. Foto: Colprensa.
Laura Juliana López
Laura Juliana López

Actualidad

hace 2 horas
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La Procuraduría General reveló que existió una responsabilidad directa entre la Nueva EPS y el fallecimiento del menor Kevin Arley Acosta Pico, quien padecía de hemofilia. Según la investigación, el niño perdió la vida el pasado 13 de febrero debido a la negligencia de la entidad prestadora de salud, que no garantizó la entrega del medicamento vital para su tratamiento.

Según lo que determinó la Procuraduría, el fallecimiento del menor se determinó porque “la falta de suministro del medicamento conocido como EMICIZUMAB puso al niño en una situación clínica crítica”.

Es más, la Procuraduría determinó que el menor “estuvo prácticamente dos meses sin recibir el medicamento, pues Medicarte, la IPS que lo atendía, había suspendido la entrega del medicamento a sus pacientes por falta de pago de la Nueva EPS”.

En desarrollo...

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