“Contrato sin planeación y con vacíos”: alertas más graves de Procuraduría sobre pasaportes

Un ataque cibernético de alta complejidad tiene en alerta a la Cancillería y a los equipos de seguridad digital del Estado. La investigación apunta a una intrusión dirigida contra los servidores donde opera el sistema de expedición de pasaportes en Colombia, una plataforma que concentra millones de millones de datos relacionados con información altamente sensible de los ciudadanos.
El blanco del ataque, que mantiene reunidos desde el jueves a delegados de la DNI, Policía, Ministerio de Tecnologías, entre otros, es el Sistema Integral de Trámites al Ciudadano (SITAC), la infraestructura que soporta el registro, la captura biométrica y la gestión completa de los trámites. Allí reposan datos como huellas dactilares, fotografías, información biográfica y documentos asociados a procesos de identificación.
Según conoció este diario, el alcance del problema va más allá del trámite de pasaportes: también articula información vinculada a apostillas, legalización de documentos y procesos de cooperación judicial, incluidos expedientes sensibles relacionados con extradiciones y crimen transnacional.
En medio de la investigación, lo que más inquieta a los equipos técnicos es la presencia de un posible malware activo dentro de la red, es decir, un software malintencionado diseñado específicamente para interrumpir, dañar, espiar o tomar el control de los datos.
No se trataría de un intento de acceso externo puntual, según pudo establecer este periódico, sino de un software malicioso que habría logrado instalarse o moverse de forma interna dentro del sistema, con capacidad de persistencia.
De acuerdo con las primeras hipótesis técnicas, este malware estaría diseñado para operar de manera encubierta: no necesariamente para extraer información de inmediato, sino para explorar la arquitectura interna, identificar rutas de acceso, escalar privilegios o incluso corromper procesos sin ser detectado. En este tipo de incidentes, el riesgo no solo es el robo de datos, sino la alteración silenciosa de la información o la creación de puertas traseras que permitan accesos futuros, según fuentes.
Para dimensionar la relevancia del sistema SITAC, basta revisar algunas de sus cifras operativas. Según datos citados por la Cancillería, con corte al 30 de junio de 2023, desde 2013 el sistema ha permitido la expedición de 13.440.332 pasaportes en sus distintas modalidades, así como 2.069 documentos de viaje. Asimismo, se registran 675.059 etiquetas de visa expedidas y 492.677 efectivamente impresas.
Pero, ¿qué tiene que ver todo lo anterior con el nuevo modelo de pasaportes impulsado por el Gobierno Petro?