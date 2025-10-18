x

“Tendrán venganza”: Con grafitis amenazan a coordinadores de seguridad de la Universidad Nacional

Tras las manifestaciones del pasado viernes, encabezadas por el Consejo de los Pueblos, las paredes del campus amanecieron pintadas con grafitis intimidantes contra los encargados de la seguridad de la universidad.

  Las amenzas se atribuyen a los controles de seguridad que se han establecido para identificar puntos de venta de droga dentro de la universidad. Foto Colprensa.
    Las amenzas se atribuyen a los controles de seguridad que se han establecido para identificar puntos de venta de droga dentro de la universidad. Foto Colprensa.
El Colombiano
El Colombiano
18 de octubre de 2025
bookmark

Las paredes de la Universidad Nacional, sede Bogotá, amanecieron pintadas con grafitis amenazantes luego de las manifestaciones del pasado viernes, que terminaron en enfrentamientos entre el llamado Consejo de los Pueblos, la Undmo (antiguo Esmad) y la Policía.

“La ciudad para quién? Bombaaaz al Estado. DVS”. “Sus actos tendrán venganza”. “DVA paracos. Sabemos quiénes son... Pinilla la debe”, se lee en algunos de ellos.

Por ahora, los grafitis parecen no estar relacionados con las manifestaciones. Las autoridades estarían revisando las cámaras de seguridad para establecer la identidad de los autores, la gran mayoría encapuchados que no pertenecen a la universidad.

¿Quienes serían los responsables?

Esta semana se instalaron en el campus de la Universidad Nacional más de 2.000 personas que harían parte del llamado Congreso de los Pueblos. Según información obtenida por EL TIEMPO, al menos tres de los voceros de esa organización tienen nexo con miembros del Pacto Histórico, incluidos los senadores María José Pizarro y Robert Daza.

Pero en declaraciones entregadas al diario EL TIEMPO, uno de los coordinadores de seguridad de la Universidad Nacional, quien pidió la reserva de su nombre, aseguró que las amenazas están dirigidas a personal de esa área y estarían relacionadas con los controles que ejercen, sobre todo en relación con la venta de drogas al interior del campus.

“Esos grafitis se refieren a los encargados de la vigilancia en la Universidad (...) No tenemos certeza de quién específicamente esté detrás de esas amenazas, pero sabemos que son grupos radicales que no hacen parte de la Universidad (...) Yo creo que no es directamente por eso (la toma). Se han hecho controles para identificar si hay puntos de venta de droga en el campus”, dijo el coordinador de seguridad.

Fuentes de la Universidad, consultadas por ese diario, aseguraron que el Pinilla del que hablan en los grafitis, es uno de los jefes de seguridad de la Universidad y una persona de absoluta confianza de las directivas.

La División de Vigilancia y Seguridad (DVS) de la Universidad Nacional emitió un comunicado refiriéndose a las amenazas.


“Los integrantes de la División de Vigilancia y Seguridad de la Universidad Nacional de Colombia manifestamos nuestra más profunda preocupación y rechazo ante las amenazas de muerte recibidas por algunos de nuestros compañeros en el ejercicio de sus funciones (...) en los últimos días, hemos sido objeto de intimidaciones en redes sociales, paredes del campus y amenazas directas, lo que constituye un atentado no solo contra nuestras vidas, sino también contra el principio de autonomía universitaria y el derecho a trabajar en condiciones dignas y seguras. Exigimos a las autoridades universitarias y competentes del Estado que adopten de manera urgente las medidas necesarias para garantizar la protección y seguridad de todos los integrantes de la DVS (...) Asimismo, solicitamos que se investiguen los hechos y se identifique a los responsables de estas amenazas que buscan sembrar miedo y desestabilizar la convivencia dentro del campus”.

