Petro convoca a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores: claves del encuentro de este martes

El presidente Gustavo Petro citó para este martes 13 de enero, a las 3:00 de la tarde, a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, que está conformado por expresidentes de la República y congresistas que integran la Comisión de Relaciones Internacionales en el Legislativo.
Esta reunión tendrá como propósito evaluar el estado de las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos, así como revisar la coyuntura política en Venezuela tras la acción militar ordenada por el gobierno del presidente Donald Trump que logró la captura del líder del régimen Nicolás Maduro.