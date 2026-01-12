MinDefensa inicia agenda diplomática en Estados Unidos, ¿cuáles son los puntos claves de su visita?

A menos de que ocurra algún cambio, la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump está prevista para la primera semana de febrero. Sin embargo, antes de ese encuentro, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, inició una gira por Estados Unidos, en la que se reunirá con altos funcionarios de ese país para abordar temas relacionados con el narcotráfico. A través de un video que se compartió por la cuenta oficial de X (antes Twitter) del Ministerio de Defensa, Pedro Sánchez, informó que sostuvo una videoconferencia con altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos, junto con la canciller colombiana, Yolanda Villavicencio, como parte de los preparativos para la visita que realizará el presidente Gustavo Petro a Washington a inicios de febrero. Le puede interesar: Atención: Trump y Petro se reunirán en la Casa Blanca en la primera semana de febrero Según explicó el jefe de la cartera de Defensa, el diálogo se realizó con el subsecretario para Asuntos Hemisféricos del Departamento de Defensa de Estados Unidos y permitió definir tres prioridades en la agenda bilateral.

Las líneas de acción

La primera, señaló, es “adelantar una agenda importante en los Estados Unidos, de tal manera que entiendan claramente lo que estamos haciendo nosotros en la lucha contra las drogas”, esto, en miras de establecer una antesala al encuentro entre ambos mandatarios. La segunda prioridad está enfocada en fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad. “Mirar qué oportunidades tenemos nosotros para fortalecer aún más la cooperación internacional en temas de inteligencia, de drones y antidrones”, indicó Sánchez. Fue muy específico al indicar que a ello se suma la necesidad de trazar una hoja de ruta conjunta para enfrentar amenazas comunes de ambas naciones. “El tercero, en trazar una hoja de ruta para afectar críticamente aquellas amenazas que persisten contra las naciones, que es el crimen organizado transnacional y que no reconoce fronteras”, agregó.

Durante la conversación, el ministro resaltó que hubo coincidencias sobre la necesidad de abordar el problema de las drogas desde distintos frentes. “Fue claro que así como hay una estrategia para afectar el consumo, la hay para afectar la producción. Y aunque esas estrategias pueden ser diferentes, también son complementarias”, afirmó, al tiempo que insistió en que “la solución frente a los problemas siempre será el diálogo”. El ministro Sánchez destacó, además, el papel de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y el valor de la alianza con Estados Unidos. “No hay mejor aliado estratégico, no hay mejor socio que Colombia para afectar este cáncer que tanto daño le ha hecho a la humanidad”, remató.