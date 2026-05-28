¿Qué se sabe del secuestro del hijo del exalcalde de Tame que conmociona a Arauca? ELN se lo atribuyó

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) se atribuyó el secuestro de Iván Alfredo Guzmán Valcárcel, hijo del exalcalde de Tame, Arauca, Alfredo Guzmán Tafur, ocurrido el pasado 25 de mayo en ese municipio del oriente del país.
A través de un comunicado, el grupo armado ilegal aseguró que el joven fue retenido hacia las 3:30 de la madrugada en el casco urbano de Tame, en medio de lo que calificó como acciones de “control territorial”.
Además, el ELN indicó que Guzmán Valcárcel sería entregado en los próximos días a organismos humanitarios.