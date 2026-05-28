¿Qué se sabe del secuestro del hijo del exalcalde de Tame que conmociona a Arauca? ELN se lo atribuyó

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) se atribuyó el secuestro de Iván Alfredo Guzmán Valcárcel, hijo del exalcalde de Tame, Arauca, Alfredo Guzmán Tafur, ocurrido el pasado 25 de mayo en ese municipio del oriente del país. A través de un comunicado, el grupo armado ilegal aseguró que el joven fue retenido hacia las 3:30 de la madrugada en el casco urbano de Tame, en medio de lo que calificó como acciones de “control territorial”. Además, el ELN indicó que Guzmán Valcárcel sería entregado en los próximos días a organismos humanitarios.

“Al señor Guzmán se le está llevando el debido proceso y, en los próximos días, será entregado ante organismos humanitarios”, señaló la organización armada en el documento. En el mismo comunicado, el grupo ilegal también lanzó una advertencia frente a posibles operativos militares para intentar rescatar al joven secuestrado. “Responsabilizamos a las Fuerzas Militares de cualquier consecuencia que pueda presentarse en caso de intentar un operativo de rescate”, agregó el ELN. En contexto: La tragedia que persigue a la familia del exalcalde de Tame, Arauca: asesinaron a su padre y a su hermano, y ahora su hijo fue secuestrado El secuestro de Iván Alfredo Guzmán Valcárcel, de 33 años, ya había sido confirmado previamente por las autoridades de Arauca. Según las primeras versiones conocidas, el hombre habría sido interceptado y llevado por la fuerza por varias personas en el barrio Villa Maestro, en Tame. De acuerdo con la información recopilada por medios regionales, Guzmán Valcárcel es estudiante de Derecho y trabaja en instalaciones de la Contraloría General en Bogotá.

El secuestro del hijo del exalcalde de Tame ocurrió en el casco urbano del municipio y ha generado preocupación por la situación de seguridad en Arauca. FOTO: Redes sociales.