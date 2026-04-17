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Tres marcas de quesos están vendiendo productos vencidos, alerta el Invima

Además de circular vencidos, los productos no cuentan con la autorización sanitaria vigente ni con el permiso de comercialización. Las marcas involucradas son “Lácteos Los Ñatos”, “Lácteos Reyes / Prolácteos del Puerto” y “Don Juan - El Tebol”.

  • Las marcas involucradas son “Lácteos Los Ñatos”, “Lácteos Reyes / Prolácteos del Puerto” y “Don Juan - El Tebol”. FOTO: INVIMA Y REDES SOCIALES DE LAS MARCAS.
    Las marcas involucradas son “Lácteos Los Ñatos”, “Lácteos Reyes / Prolácteos del Puerto” y “Don Juan - El Tebol”. FOTO: INVIMA Y REDES SOCIALES DE LAS MARCAS.
El Colombiano
El Colombiano
17 de abril de 2026
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Este 17 de abril, la Dirección de Alimentos y Bebidas del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta por la comercialización de quesos vencidos en toda Colombia.

Las marcas involucradas son “Lácteos Los Ñatos”, “Lácteos Reyes / Prolácteos del Puerto” y “Don Juan - El Tebol”. Según la autoridad sanitaria, los quesos de aquellas empresas no solo estarían comercializándose vencidos, sino que no tienen permiso de venta ni registro de salubridad.

“Tales productos son considerados alimentos fraudulentos, puesto que no cuentan con autorización sanitaria vigente para su comercialización, lo que puede representar un riesgo para la salud de los consumidores”, dijo la entidad en la alerta.

Los registros que deberían desechar compradores y vendedores son: RSAV02I21205; RSAV02I33812 y RSA-006617-2018.

Frente a este escenario, la entidad hizo un llamado contundente a la ciudadanía para no adquirir estos productos y, en caso de haberlos comprado, dejar de consumirlos de inmediato. Asimismo, pidió informar a las autoridades si se encuentran a la venta en tiendas, supermercados o plataformas en línea.

Paralelamente, instruyó a las autoridades sanitarias del país a intensificar la vigilancia, adelantar la localización de estos quesos y fortalecer los controles en los puntos de comercialización.

Cabe recordar que el registro Invima es una autorización oficial que otorga el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos para permitir la producción, importación y comercialización de ciertos productos en Colombia.

Le puede interesar: Intervención del Gobierno a Nueva EPS habría sido ilegal, según superintendentes y soportes.

En términos simples, es como un “sello de aprobación sanitaria” que certifica que un producto cumple con requisitos de calidad, seguridad y, cuando aplica, eficacia.

En la alerta, el Invima recordó que los ciudadanos que pueden verificar la legalidad de los alimentos a través de su página web oficial (www.invima.gov.co).

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