Tres marcas de quesos están vendiendo productos vencidos, alerta el Invima

Este 17 de abril, la Dirección de Alimentos y Bebidas del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta por la comercialización de quesos vencidos en toda Colombia. Las marcas involucradas son “Lácteos Los Ñatos”, “Lácteos Reyes / Prolácteos del Puerto” y “Don Juan - El Tebol”. Según la autoridad sanitaria, los quesos de aquellas empresas no solo estarían comercializándose vencidos, sino que no tienen permiso de venta ni registro de salubridad. “Tales productos son considerados alimentos fraudulentos, puesto que no cuentan con autorización sanitaria vigente para su comercialización, lo que puede representar un riesgo para la salud de los consumidores”, dijo la entidad en la alerta.

Los registros que deberían desechar compradores y vendedores son: RSAV02I21205; RSAV02I33812 y RSA-006617-2018. Frente a este escenario, la entidad hizo un llamado contundente a la ciudadanía para no adquirir estos productos y, en caso de haberlos comprado, dejar de consumirlos de inmediato. Asimismo, pidió informar a las autoridades si se encuentran a la venta en tiendas, supermercados o plataformas en línea.