EE. UU. advierte sanciones por compra de votos en la segunda vuelta presidencial en Colombia; hasta la visa van a quitar

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, lanzó una advertencia para quienes compren votos o interfieran en la segunda vuelta presidencial en Colombia, que tendrá lugar el próximo 21 de junio de 2026.

El funcionario, quien se autodenomina “El Quitavisas”, expresó que desde su país están comprometidos con apoyar estas elecciones, que tienen como candidatos al ganador de la primera vuelta, Abelardo De la Espriella, y al representante del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro.

“Marco Rubio testificó ante el Congreso esta semana que Estados Unidos está comprometido con la protección de la democracia colombiana. También ha explicado en muchas ocasiones que una visa estadounidense es un privilegio, no un derecho, y que la denegación y revocación de visas son herramientas poderosas para impulsar nuestra política exterior”, inició en su escrito Landau.

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También dijo que desde Estados Unidos están monitoreando cada movimiento de personas que busquen intervenir en los resultados entregados por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

“Para salvaguardar la integridad de las próximas elecciones en Colombia, estamos monitoreando de cerca la situación en la costa caribeña y en otros lugares. Por lo tanto, quienes se sientan tentados a socavar o manipular el proceso democrático —ya sea mediante la COMPRA DE VOTOS o de cualquier otra manera— quedan advertidos de que están poniendo en riesgo sus visas y las de sus familias. ¡Por algo me llaman El Quitavisas! (sic)”, concluyó.