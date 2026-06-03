Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

¿Quién era Rafael Freyle? El expersonero de Manaure asesinado al salir del sepelio de su hermano en Riohacha

El exfuncionario y abogado Rafael Antonio Freyle Brochero murió tras un ataque armado ocurrido este martes a las afueras del cementerio Los Olivos, en Riohacha. Las autoridades investigan los móviles y responsables del crimen, registrado cuando las víctimas salían de las exequias de Luis Francisco Freyle Uriana, hermano del fallecido.

  • El ataque ocurrió cuando salía del cementerio Los Olivos tras el funeral de su hermano. FOTO: Facebook: Rafael Antonio Freyle Brochero
    El ataque ocurrió cuando salía del cementerio Los Olivos tras el funeral de su hermano. FOTO: Facebook: Rafael Antonio Freyle Brochero
  • Freyle murió por la gravedad de las heridas mientras era trasladado a un centro médico. FOTO: Facebook: Rafael Antonio Freyle Brochero
    Freyle murió por la gravedad de las heridas mientras era trasladado a un centro médico. FOTO: Facebook: Rafael Antonio Freyle Brochero
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 3 horas
bookmark

Rafael Antonio Freyle Brochero, expersonero y exsecretario de Gobierno de Manaure, fue asesinado este martes en Riohacha luego de ser atacado a tiros cuando abandonaba el cementerio Los Olivos, donde había asistido al sepelio de su hermano, Luis Francisco Freyle Uriana, conocido como “El Gordo Freyle”.

En el atentado también resultó herido Zamir Yoseth Rivera Ochoa, quien fue trasladado a un centro asistencial de la capital de La Guajira.

Lea también: Conflicto entre ELN y disidencias de Farc produjo nuevo desplazamiento de 784 personas en Catatumbo

De acuerdo con versiones recopiladas en el lugar, el ataque se produjo en inmediaciones de la salida de Riohacha hacia Valledupar, cuando las víctimas se retiraban del camposanto tras la ceremonia fúnebre. Testigos señalaron que se escucharon múltiples detonaciones y que hombres armados dispararon contra el vehículo en el que se movilizaban.

Las primeras informaciones indican que, tras la agresión, Freyle Brochero y Rivera Ochoa fueron auxiliados y trasladados de urgencia a una clínica. Sin embargo, el exfuncionario falleció debido a la gravedad de las heridas durante su traslado o poco después de ingresar al centro médico. Rivera Ochoa continúa bajo atención especializada.

Freyle murió por la gravedad de las heridas mientras era trasladado a un centro médico. FOTO: Facebook: Rafael Antonio Freyle Brochero
Freyle murió por la gravedad de las heridas mientras era trasladado a un centro médico. FOTO: Facebook: Rafael Antonio Freyle Brochero

Siga leyendo: Un militar muerto y 2 heridos por nuevo ataque con drones del ELN en Norte de Santander

¿Quién era Rafael Antonio Freyle Brochero? Trayectoria pública y antecedentes judiciales

Freyle Brochero era abogado y desarrolló parte de su carrera en la administración pública del municipio de Manaure. Además de ejercer como personero municipal, también ocupó el cargo de secretario de Gobierno. Era hijo del comerciante Rafael Freyle Paz y de Mitsy Brochero Zúñiga.

Su nombre también apareció en un proceso judicial adelantado en 2023. En enero de ese año, investigadores del CTI de la Fiscalía lo capturaron por su presunta participación en un caso relacionado con una tentativa de homicidio ocurrida durante las festividades de la Virgen del Carmen en el corregimiento de El Pájaro, jurisdicción de Manaure.

Según la investigación, Carlos Arturo Robles Daza resultó herido con arma de fuego durante esos hechos. La Fiscalía le imputó los siguientes cargos:

·Homicidio agravado en grado de tentativa.

·Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

Dentro de ese proceso, un juez ordenó una medida de aseguramiento preventiva mientras avanzaban las investigaciones.

Investigación en curso por el atentado

Hasta la noche del martes, las autoridades no habían emitido un pronunciamiento oficial sobre las causas del ataque ni sobre la identidad de los responsables. Tampoco existe una versión confirmada sobre la cantidad de disparos realizados o el mecanismo utilizado por los agresores para escapar.

Los organismos de investigación adelantan la recolección de testimonios y elementos materiales de prueba para establecer las circunstancias en las que ocurrió el crimen, registrado en presencia de decenas de personas que asistían a las exequias.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

De manera preliminar, las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer los móviles del atentado, identificar a los responsables, determinar la ruta de escape utilizada por los atacantes y establecer las circunstancias exactas en las que las víctimas fueron interceptadas antes de ser atacadas.

El homicidio ocurrió pocas horas después del sepelio de Luis Francisco Freyle Uriana, “El Gordo Freyle”, y ha generado atención en Riohacha y Manaure mientras avanzan las investigaciones para determinar las responsabilidades en este caso.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos