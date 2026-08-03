Periodistas de ‘Yo te creo, colega’ y denunciante hablan tras respuesta de Rafael Poveda a acusación de presunto acoso

Las periodistas Juanita Gómez, Mónica Rodríguez y Laura Palomino emitieron una serie de declaraciones sobre el caso de presunto acoso y abuso sexual en el que estaría involucrado el periodista Rafael Poveda, luego de una denuncia en su contra publicada el fin de semana en las redes sociales del movimiento Yo te creo, colega y en el medio Noticias Brava.
Poveda, quien es director de Testigo Directo y del pódcast Más allá del silencio, fue señalado por la abogada Sofía Vela Mejía de una serie de hechos que habrían afectado su intimidad cuando ella tenía 29 años y participaba en un curso de presentación organizado por la productora del periodista.
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Vela relató lo que presuntamente ocurrió cuando era estudiante en la productora y explicó las razones por las que decidió denunciar por medio de este colectivo, que acompaña a mujeres del gremio periodístico que optan por hacer públicos presuntos casos de violencia basada en género.
Sin embargo, Rafael Poveda difundió un video en el que se escucha una llamada suya con Gómez, Rodríguez y Palomino, en la que hablan sobre este caso que se ha vuelto viral en redes sociales y ha generado un amplio debate público. También informó que está dispuesto a responder ante las autoridades por los hechos de los que se le acusa.