El “chepito” de TikTok: joven cobra deudas con parlante y desata debate

Un joven que realiza cobros a morosos con parlante y micrófono en Cali se convirtió en tendencia en TikTok, donde sus videos han acumulado cientos de miles de interacciones. La escena ha despertado comparaciones con los antiguos “chepitos”, una figura de cobranza que se popularizó en Colombia durante la segunda mitad del siglo pasado y que basaba su efectividad en la presión social y la vergüenza pública.

Aunque el protagonista de los videos no utiliza frac, sombrero ni maletín —elementos característicos de aquellos cobradores— su método resulta similar: exponer públicamente a los deudores para presionarlos a pagar.

En uno de los contenidos más virales, el hombre llega en una moto con un parlante, se ubica frente a una vivienda y anuncia con micrófono en mano: “Buenas tardes, señorita Chepa, Lizeth aquí presente me contrató para cobrarle unas prendas”.

Según el relato del cobrador, la comerciante —dedicada a ventas por catálogo— había fiado ropa seis meses atrás y, pese a múltiples intentos de cobro, no había recibido el pago. Entre las excusas mencionadas, la deudora argumentaba fallas en la plataforma Nequi. “El día de hoy venimos a cobrarle porque esos son productos de catálogo y hay que pagarlos sí o sí”, afirma el joven en el video.

Minutos después, la mujer sale de la vivienda y se genera una discusión en presencia de vecinos, mientras ella explica que se encuentra desempleada.

