El “chepito” de TikTok: joven cobra deudas con parlante y desata debate

Un cobrador viral en Cali recuerda a los “chepitos”, mientras expertos advierten posibles riesgos legales por humillar deudores públicamente.

    En redes se vuelven virales algunos videos de un joven que cobra plata con parlante y micrófono en mano, el episodio recuerda a los extintos chepitos. FOTO instagram
El Colombiano
El Colombiano
15 de febrero de 2026
Un joven que realiza cobros a morosos con parlante y micrófono en Cali se convirtió en tendencia en TikTok, donde sus videos han acumulado cientos de miles de interacciones. La escena ha despertado comparaciones con los antiguos “chepitos”, una figura de cobranza que se popularizó en Colombia durante la segunda mitad del siglo pasado y que basaba su efectividad en la presión social y la vergüenza pública.

Aunque el protagonista de los videos no utiliza frac, sombrero ni maletín —elementos característicos de aquellos cobradores— su método resulta similar: exponer públicamente a los deudores para presionarlos a pagar.

Puede leer: Guía para que la cuesta de enero no dañe las cuentas familiares y empresariales

En uno de los contenidos más virales, el hombre llega en una moto con un parlante, se ubica frente a una vivienda y anuncia con micrófono en mano: “Buenas tardes, señorita Chepa, Lizeth aquí presente me contrató para cobrarle unas prendas”.

Según el relato del cobrador, la comerciante —dedicada a ventas por catálogo— había fiado ropa seis meses atrás y, pese a múltiples intentos de cobro, no había recibido el pago. Entre las excusas mencionadas, la deudora argumentaba fallas en la plataforma Nequi. “El día de hoy venimos a cobrarle porque esos son productos de catálogo y hay que pagarlos sí o sí”, afirma el joven en el video.

Minutos después, la mujer sale de la vivienda y se genera una discusión en presencia de vecinos, mientras ella explica que se encuentra desempleada.

Entérese: Tras alza del salario mínimo, SIC advierte sanciones por abusos de precios y activa vigilancia

Alto impacto digital

El contenido con mayor alcance supera los 876.000 likes y acumula más de 38.000 comentarios. El video fue publicado en TikTok por el usuario Wesker.038, quien comparte múltiples grabaciones del mismo cobrador en situaciones similares. Una búsqueda adicional permitió identificar los mismos videos en la cuenta de Facebook Jugador 2.0, que aparenta ser el creador original.

El diario EL COLOMBIANO contactó a los administradores de los perfiles para verificar si el contenido es auténtico o una puesta en escena con fines de crecimiento en redes sociales, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

¿Es legal?

Expertos jurídicos advierten que este tipo de prácticas pueden tener implicaciones legales. Santiago Salazar, director jurídico de Salazar Huérfano Abogados y Asociados, explicó que las actividades asociadas a los antiguos “chepitos” están prohibidas en Colombia.

Recordó que el 17 de junio de 1992 la Corte Constitucional decidió eliminar esta figura, que permitía el cobro extrajudicial mediante el escarnio público.

Más noticias: ¿TikTok está censurando a manifestantes en EE. UU.? Denuncian que la aplicación no deja subir videos contra ICE

Según el abogado, realizar cobros con megáfono frente a una vivienda podría vulnerar derechos fundamentales como la intimidad y el buen nombre, protegidos por el artículo 15 de la Constitución. Además, podría configurarse como acoso en cobranza y derivar en responsabilidades penales por injuria o constreñimiento.

“Que el deudor se esconda no autoriza a humillarlo públicamente. La forma legal de cobrar es por medios permitidos o vía judicial”, precisó.

El origen de los chepitos

Los “chepitos” surgieron entre las décadas de 1950 y 1970 en Colombia, en un contexto de expansión del comercio a plazos de electrodomésticos, muebles y ropa. El crecimiento del crédito informal llevó a empresas y vendedores puerta a puerta a buscar mecanismos eficaces para recuperar cartera. Su estrategia no consistía en la intimidación física, sino en la presión social. Los cobradores se ubicaban frente a las viviendas o lugares de trabajo de los morosos para generar vergüenza pública y motivar el pago. Con el tiempo, se convirtieron en un símbolo de una etapa del comercio colombiano en la que la reputación personal y la confianza eran fundamentales, y donde la exposición pública funcionaba como una herramienta de cobro.

