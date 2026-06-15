Rector de UniEspinal acusa al ministro de Educación de pedirle un puesto para su suegro: “Usted es un sinvergüenza y un mentiroso”

Mario Díaz lleva nueve años al frente de la Institución Universitaria del Espinal (UniEspinal), una universidad pública del Tolima. Nunca, dice, había recibido una presión como la que, según él, viene soportando desde hace varios meses por parte del ministro de Educación Nacional, Daniel Rojas. En un video publicado en su cuenta de X, el rector denunció al ministro, quien lo habría presionado para nombrar a su supuesto suegro, el señor Wilson Callejas Gómez, en un cargo de asesor de planeación dentro de la universidad. En la publicación de redes sociales, Díaz dijo que se negó, y desde entonces, afirma, comenzó la persecución. “El ministro quería que le nombrara en el cargo de asesor de planeación al papá de quien dicen es su novio o pareja sentimental”, dijo Díaz en el video. Conozca más: Aplazan elección de rector en la Universidad de Antioquia, ¿qué pasó?

Chats, audios y correos: las pruebas que dice tener el rector

En el video, Díaz aseguró que tiene en su poder chats, audios, grabaciones, documentos y correos electrónicos que probarían que el ministro, a través de una funcionaria de la Secretaría General del Ministerio de Educación, le solicitó el nombramiento de Callejas Gómez. Según el rector, esa solicitud ya fue puesta en conocimiento de los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia. Sobre el señalado, Díaz afirmó: “El señor Callejas, supuesto suegro del ministro, es una persona altamente cuestionada en nuestro municipio y en el Tolima por manejos irregulares de recursos en entidades financieras”.

Según Díaz, la represalia llegó en febrero, cuando el Ministerio ordenó una “visita expresa” a UniEspinal. Luego vinieron lo que el rector describe como medidas especiales “sin fundamento” anunciadas contra la institución. Además, señala que el ministro Rojas ha publicado en X mensajes que él califica como “cargados de odio” en su contra, tildándolo “sin pruebas de uribista, de derecha”, y reposteando noticias negativas sobre la universidad y su gestión.

“Lo que usted quiere dar es un golpe de estado en nuestra institución”

Díaz fue elegido rector hasta el año 2028. Por eso, la posibilidad de que el Ministerio adelante un procedimiento disciplinario acelerado o intervenga la universidad la califica como un desconocimiento directo del mandato estudiantil que lo eligió. “Lo que usted quiere dar es un golpe de estado en nuestra institución universitaria pública. Desconocer un mandato de los estudiantes y jóvenes que me eligieron hasta el año 2028”, afirmó en el video. El rector también invocó el debido proceso y acusó al Ministerio de “extralimitación de funciones” y “sesgo ideológico”. “En las universidades públicas no estamos obligados a pensar como piensa el gobierno”, remató.