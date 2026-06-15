Rector de UniEspinal acusa al ministro de Educación de pedirle un puesto para su suegro: “Usted es un sinvergüenza y un mentiroso”

Mario Díaz lleva nueve años al frente de la Institución Universitaria del Espinal (UniEspinal), una universidad pública del Tolima. Nunca, dice, había recibido una presión como la que, según él, viene soportando desde hace varios meses por parte del ministro de Educación Nacional, Daniel Rojas.
En un video publicado en su cuenta de X, el rector denunció al ministro, quien lo habría presionado para nombrar a su supuesto suegro, el señor Wilson Callejas Gómez, en un cargo de asesor de planeación dentro de la universidad.
En la publicación de redes sociales, Díaz dijo que se negó, y desde entonces, afirma, comenzó la persecución.
“El ministro quería que le nombrara en el cargo de asesor de planeación al papá de quien dicen es su novio o pareja sentimental”, dijo Díaz en el video.
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