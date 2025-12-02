Registraduría cuestionó a Petro por la “desinformación” que da sobre las elecciones de 2026

La Registraduría Nacional rechazó enfáticamente este martes 2 de diciembre las declaraciones del presidente, Gustavo Petro, en las que señaló que se estaría permitiendo la intervención de Estados Unidos en las elecciones. Le puede interesar: Intento de hurto en el norte de Bogotá terminó en tiroteo y con dos personas muertas: un menor fue aprehendido “Poner en duda la legitimidad de los procesos electorales con desinformación afecta la democracia”, afirmó la Registraduría. La molestia de Petro surgió por la presencia de una bandera de la Embajada de los Estados Unidos en la página web de la Registraduría. “Por qué la Registraduría deja que se intervengan nuestras elecciones en sus softwares por los EE. UU., eso sí, se llama preparar un fraude”, escribió el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X.

Sin embargo, la misma entidad aclaró que esto hace parte de la línea anticorrupción 157, que fue lanzada por el mismo Presidente a inicios de este año. La presentación de esta línea se realizó el pasado 21 de enero, en un evento liderado por el mandatario y con la participación de altos representantes del Gobierno, organismos internacionales y la Policía.

Además, la misma Policía fue quien pidió a la Registraduría “incluir en su página web el anuncio promocionando la ‘Línea Anticorrupción 157’” con la finalidad de mantener su lucha contra la corrupción. La línea “cuenta con el apoyo de organismos internacionales como la Embajada de Estados Unidos, a través de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc)”.

Ante los cuestionamientos del mandatario, desde la Registraduría aclararon que diferentes instituciones estatales se han sumado a esta iniciativa del Gobierno, que busca promover la denuncia de actos de corrupción, pero que nada tiene que ver con las elecciones. “Los organismos internacionales que apoyan esta estrategia del Gobierno no tienen ninguna relación ni con el proceso ni con el software de escrutinio en Colombia”, señalaron.

