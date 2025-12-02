Registraduría cuestionó a Petro por la “desinformación” que da sobre las elecciones de 2026

La Registraduría Nacional rechazó enfáticamente este martes 2 de diciembre las declaraciones del presidente, Gustavo Petro, en las que señaló que se estaría permitiendo la intervención de Estados Unidos en las elecciones.
“Poner en duda la legitimidad de los procesos electorales con desinformación afecta la democracia”, afirmó la Registraduría. La molestia de Petro surgió por la presencia de una bandera de la Embajada de los Estados Unidos en la página web de la Registraduría.
“Por qué la Registraduría deja que se intervengan nuestras elecciones en sus softwares por los EE. UU., eso sí, se llama preparar un fraude”, escribió el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X.