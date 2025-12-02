La multimillonaria suma que pedían por el hijo de Giovanny Ayala; delincuencia común estuvo detrás del secuestro

Un grupo de delincuencia común, interesando en cobrar un millonario rescate, estaría detrás del secuestro del cantante Miguel Ayala y de su mánager Nicolás Pantoja, perpetrado en el departamento del Cauca.
Así lo ratificó este martes el director de la Policía, general William Rincón, tras anunciar la noticia del esperado rescate del hijo del también artista de música popular Giovanny Ayala, quien junto al mánager habían sido secuestrados el pasado 18 de noviembre en la vía Panamericana.
La operación de rescate se ejecutó en el municipio caucano de La Sierra, adonde llegaron policías del Gaula y Comandos Jungla para liberar a las víctimas, quienes estaban en un cambuche en una área rural, al cuidado de un secuestrador, quien fue detenido.
