“Ya me encontré a mucha gente increíble, estoy muy agradecida y en este día estamos acá para valorar, honrar y conmemorar la lucha de cada periodista; así que para mí es un honor”, agregó.

Su regreso a Colombia

Después de que abandonara el país y que no pudiera regresar después de 10 años, su pareja fue asesinada durante las movilizaciones. Un joven de 26 años, de origen caleño, por lo que no solo se atravesó la expulsión del país, sino también dicha muerte.

La ciudadana alemana ya ha dicho para medios como Revista Semana que si el presidente Gustavo Petro le pidiera ser gestora de paz, no dudaría en aceptar, pues se encuentra interesada en contribuir al país.

“Mi corazón me trajo de nuevo acá. Pero el motivo más importante es porque no pude estar al lado de Jhoan Sebastián cuando él murió, no pude estar en el entierro y ni ir a su tumba, eso para mí es lo más importante, poder visitarlo en su tumba”, dijo.