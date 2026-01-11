x

Esposa del piloto fallecido en accidente aéreo en Boyacá publica emotivo mensaje de despedida: “dame fuerzas para continuar”

El Ministerio de Transporte se pronunció por lo sucedido y aseguró que acompañarán “de manera permanente esta investigación”.

El Colombiano
El Colombiano
11 de enero de 2026
bookmark

Tras el accidente aéreo ocurrido en Boyacá, en el que murieron seis personas, entre ellas el cantante de música popular Yeison Jiménez, el país atraviesa días de luto y conmoción. En medio de los mensajes de solidaridad que han inundado las redes sociales, uno de los que más ha conmovido es el de la esposa del piloto de la avioneta, el capitán Fernando Torres Rojas, quien también perdió la vida en el siniestro.

Por medio de redes sociales se ha compartido el mensaje en el que se lamenta el fallecimiento del capitán, quien se casó con Liliana Betancourt en el 2024 y quien actualmente se encuentra embarazada. Ambos tenían una hija.

A través de sus redes sociales, su esposa, Liliana Betancourt compartió una historia en Instagram en la que se lee: “amor de mi vida dame fuerzas para continuar”.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Fernando Torres Rojas. En nombre del Gimnasio Los Llanos y la Fundación Educanare, enviamos nuestras más sinceras condolencias a su esposa, Liliana Betancourt, y a su hija. Reconocemos el gran vacío que deja su partida y nos unimos a su familia en este momento de dolor”, compartió el establecimiento educativo en el que estudia la hija de Rojas.

Asimismo, en el mensaje que se compartió por medio de redes sociales, se resaltó el valor del legado personal que deja el capitán y enviaron un mensaje de fortaleza a sus allegados.

“Que el recuerdo de su vida y el amor compartido sean fuente de consuelo y fortaleza. Los acompañamos de corazón y elevamos nuestras oraciones para toda su familia en estos difíciles momentos”, se lee en el comunicado.

Comunicado del Gimnasio de los Llanos y la fundación EDUCAR Casanare.
Comunicado del Gimnasio de los Llanos y la fundación EDUCAR Casanare.

En el accidente también fallecieron Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jéfferson Osorio y Weisman Mora. Las autoridades precisaron que Óscar Marín era asistente personal Jiménez, mientras que Jéfferson Osorio era su representante.

Lo último que se sabe del accidente

Durante horas de la tarde de este domingo, el Ministerio de Transporte informó que se encuentra acompañando la investigación del accidente aéreo ocurrido en Boyacá, en el que se vio involucrada la aeronave de matrícula N325FA.

Según se explicó la entidad, el siniestro se registró en inmediaciones del aeródromo Juan José Rondón, en el sector comprendido entre los municipios de Paipa y Duitama.

De acuerdo con información preliminar recopilada por las autoridades aeronáuticas, testigos señalaron que la aeronave volaba a baja altura, cerca de 50 metros sobre el terreno.

“El impacto inicial contra el suelo habría generado un rebote y, en el segundo contacto, se produjo la fractura de la cola de la aeronave, seguida de dos explosiones separadas por algunos segundos, atribuibles a residuos de combustible”, se lee en el documento.

Lea también: Rebote, fractura de la cola y explosiones: los detalles del siniestro aéreo en el que falleció Yeison Jiménez

Utilidad para la vida