Nuevos detalles sobre vínculo entre amigos de Petro y Alcocer con petroleros en tiempos de Maduro

Amigos cercanos del presidente Gustavo Petro y de la primera dama, Verónica Alcocer, tuvieron una estrecha relación empresarial con el régimen de Nicolás Maduro. Esta cercanía habría surgido apenas dos meses después de que Petro llegara a la Presidencia, como parte de un “negocio” relacionado con el petróleo venezolano.
Uno de ellos es Danilo Romero, quien según una investigación de La Silla Vacía y Armando.info, sería el padrino de uno de los hijos de Petro. También se menciona a Manuel “Manel” Grau Pujadas, el catalán que fue visto caminando con Alcocer por las calles de Estocolmo, en Suecia, durante el escándalo que surgió sobre el “ostentoso estilo de vida” de la primera dama en ese país.