Nuevos detalles sobre vínculo entre amigos de Petro y Alcocer con petroleros en tiempos de Maduro

Amigos cercanos del presidente Gustavo Petro y de la primera dama, Verónica Alcocer, tuvieron una estrecha relación empresarial con el régimen de Nicolás Maduro. Esta cercanía habría surgido apenas dos meses después de que Petro llegara a la Presidencia, como parte de un “negocio” relacionado con el petróleo venezolano. Uno de ellos es Danilo Romero, quien según una investigación de La Silla Vacía y Armando.info, sería el padrino de uno de los hijos de Petro. También se menciona a Manuel “Manel” Grau Pujadas, el catalán que fue visto caminando con Alcocer por las calles de Estocolmo, en Suecia, durante el escándalo que surgió sobre el “ostentoso estilo de vida” de la primera dama en ese país.

Las fotos entre los amigos de Gustavo Petro y funcionarios del petróleo venezolano

De las reuniones entre los integrantes del círculo íntimo de la pareja presidencial quedaron algunas fotografías tomadas el 17 de octubre de 2022, que evidencian el encuentro con militares y altos funcionarios del sector petrolero venezolano en una sala de juntas en Caracas.

La reunión entre amigos de Gustavo Petro con funcionarios y militares venezolanos. FOTO: La Silla Vacía y Armando.info

En esa reunión se menciona a un hombre llamado Luis Alberto Salas, quien habría servido como “canciller en la sombra” para facilitar el encuentro entre empresarios colombianos y el régimen de Maduro. En las imágenes también aparece Asdrúbal Chávez, entonces presidente de Pdvsa y primo del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez. Y en otras fotografías se muestra posando Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, quien enfrenta una imputación por el delito de tráfico de influencias.

Ricardo Roa y Manuel “Manel” Grau Pujadas aparecen en la foto con funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. FOTO: La Silla Vacía y Armando.info

Contratos con la empresa Colven Business & Corp

La investigación de La Silla Vacía yArmando.info también reveló la existencia de una empresa llamada Colven Business & Corp, fundada en 2022 por Danilo Romero, justamente unos días antes del encuentro con los funcionarios venezolanos. A partir de entonces, esta compañía se convirtió en el vehículo de negocios petroleros, puesto que habría obtenido dos contratos para operar enormes pozos petroleros en Apure y Barinas, zonas que concentran la mitad de las reservas de Colombia. El medio citado reveló además que el mismo Danilo Romero, por ser el compadre de Petro, habría costeado un viaje para la familia presidencial a Europa por el triunfo de Gustavo Petro en las elecciones. En una entrega anterior de esos dos medios, se conoció que Delcy Rodríguez le dio contratos petroleros al “compadre” de Petro, Danilo Romero. Siendo ministra de petróleo, antes de la captura del dictador Maduro, la poderosa cabeza del régimen adjudicó dos bloques petroleros a empresas cercanas a Romero y Grau. En este caso, los contratos fueron adjudicados bajo la figura de Contratos de Participación Productiva (CPP), una modalidad implementada por Rodríguez cuando asumió el Ministerio de Petróleo en agosto de 2024 y que, tras una reforma a la Ley de Hidrocarburos aprobada por la Asamblea venezolana, quedó blindada como mecanismo para atraer inversión privada en la industria energética del vecino país. La investigación de esos medios documenta cómo, a través de esa figura, la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) firmó al menos 29 contratos sin detallar públicamente las compañías beneficiadas. Según Armando.info, los CPP han favorecido desde empresarios estadounidenses cercanos al presidente Donald Trump hasta aliados políticos del chavismo. El capítulo colombiano de esa historia apunta a una firma creada en Bogotá en octubre 2022: Colven Business & Corp, es decir, dos meses después que el petrismo asumió el poder en agosto de ese año.

Amigos de Petro en representación de Canacol Energy ante los venezolanos