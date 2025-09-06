En UCI está uno de los tres soldados quemados con gasolina por las disidencias en Putumayo

El Hospital Militar entregó el informe sobre el estado de salud de los tres militares a los que les rociaron gasolina y luego les prendieron fuego para quemarlos vivos en Villagarzón, Putumayo, en medio de una asonada de las disidencias de las Farc. Uno de ellos se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
Los uniformados fueron atacados el pasado jueves cuando realizaban operativos contra los laboratorios de coca en este municipio del sur del país y civiles instrumentalizados por los Comandos de Frontera de este grupo armado los comenzaron a atacar usando el combustible para incendiarlos, provocándoles graves lesiones.