Terminó pesadilla para los 45 pasajeros de buses secuestrados en Chocó: dos militares murieron en rescate

Ocho horas y media de terror sufrieron 45 pasajeros de dos buses de servicio público que fueron secuestrados por terroristas del ELN y utilizados como escudos humanos para bloquear una vía en el departamento del Chocó. La Séptima División del Ejército reportó este martes que la emergencia, que inició de madrugada en la vía que comunica a Quibdó con Carmen de Atrato, terminó luego de una maniobra militar que costó la vida de dos uniformados. “Tras una operación militar planeada detalladamente y con un respeto absoluto por los derechos humanos, fueron rescatadas las 45 personas, entre ellas 4 menores de edad, que permanecían retenidas por el grupo criminal ELN en Chocó. A esta hora, llegan en helicóptero a las instalaciones de la Brigada 15”, informó la División. Un grupo de uniformados descendió desde dos helicópteros, en medio de un asalto aéreo a toda velocidad, y logró copar la zona para poner en huida a los secuestradores.

Tal cual había publicado EL COLOMBIANO en la mañana de este martes, los hechos ocurrieron en un sector de la vía conocido como Las Toldas. De acuerdo con las pesquisas preliminares, las víctimas (dos conductores, dos auxiliares y 41 pasajeros) se movilizaban en dos buses de servicio público, los cuales fueron interceptados por los delincuentes. Los guerrilleros amenazaron a sus ocupantes y obligaron a los choferes a atravesar los buses en la vía, bloqueándola. Cuando una patrulla militar se aproximó a evaluar la situación, el ELN ejecutó una emboscada instalando artefactos explosivos en el camino, que explotaron al paso de los uniformados. Como consecuencia de ese ataque murieron dos soldados profesionales y cinco más fueron evacuados por aturdimiento. Los fallecidos fueron identificados como Elibert Ducuara Mosquera y Jean Carlos Vallejo Vargas, los cuales pertenecían al Grupo Liviano de Caballería N° 9. La gobernadora de Chocó, Nubia Córdoba, publicó en la red social X que “el ELN mantiene su arremetida contra las vías del Chocó. Desde esta mañana ha generado varios ataques contra las tropas del ejército en el corredor vial Quibdó-Medellín”.

Y luego del rescate, comentó que “todos los pasajeros se encuentran bien. No obstante, el ICBF hará presencia en la XV Brigada para verificar formalmente la condición de los menores. Agradecemos a nuestra fuerza pública por su rápida acción para salvaguardar la integridad de las víctimas de estos hechos”. La Séptima División atribuyó el acto terrorista al bloque Occidental del ELN, en particular al frente Manuel Hernández “el Boche”. En ese departamento también delinque el Clan del Golfo, enemigo acérrimo del ELN, cuyo enfrentamiento constante genera confinamientos, paros armados y bloqueos de vías, tanto fluviales como de asfalto.

Los dos militares que perdieron la vida en el operativo de reacción para rescatar a los pasajeros, en una carretera de Chocó. FOTO: CORTESÍA DEL EJÉRCITO.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Policía atacado por francotirador murió porque el ELN impidió su evacuación en helicóptero en Norte de Santander. BLOQUE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS