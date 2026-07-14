Terminó pesadilla para los 45 pasajeros de buses secuestrados en Chocó: dos militares murieron en rescate

Ocho horas y media de terror sufrieron 45 pasajeros de dos buses de servicio público que fueron secuestrados por terroristas del ELN y utilizados como escudos humanos para bloquear una vía en el departamento del Chocó.
La Séptima División del Ejército reportó este martes que la emergencia, que inició de madrugada en la vía que comunica a Quibdó con Carmen de Atrato, terminó luego de una maniobra militar que costó la vida de dos uniformados.
“Tras una operación militar planeada detalladamente y con un respeto absoluto por los derechos humanos, fueron rescatadas las 45 personas, entre ellas 4 menores de edad, que permanecían retenidas por el grupo criminal ELN en Chocó. A esta hora, llegan en helicóptero a las instalaciones de la Brigada 15”, informó la División.
Un grupo de uniformados descendió desde dos helicópteros, en medio de un asalto aéreo a toda velocidad, y logró copar la zona para poner en huida a los secuestradores.