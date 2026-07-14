EE. UU. sigue siendo el mejor cliente de Colombia: exportaciones alcanzaron US$6.907 millones

Estados Unidos se mantuvo como el principal socio comercial de Colombia durante los primeros cinco meses de 2026. Entre enero y mayo, las exportaciones colombianas hacia ese mercado alcanzaron US$6.907,1 millones, lo que representó un crecimiento de 13,3% frente a los US$6.097,6 millones registrados en el mismo periodo de 2025.
Así lo reveló un análisis de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), elaborado con base en las cifras publicadas por el Dane.
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Con este desempeño, Estados Unidos concentró el 29,3% de las exportaciones totales de Colombia, que entre enero y mayo sumaron US$23.587,6 millones, un incremento de 15,4% frente al mismo periodo del año anterior.