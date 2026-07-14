Graduación masiva del programa Parceros en Medellín: así le cambió la vida a 2.800 jóvenes

Un total de 2.804 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Medellín culminaron su proceso en el programa Parceros, consolidando la cuarta generación de esta iniciativa que busca fortalecer sus proyectos de vida y alejarlos de la delincuencia. La graduación, celebrada este martes 14 de julio, representa un golpe estratégico contra las estructuras criminales que instrumentalizan a los menores en las comunas, en un acto de cierre que estuvo encabezado por el alcalde Federico Gutiérrez. Le puede interesar: Parceros: la estrategia para arrebatarle 9.000 jóvenes a las dinámicas criminales en Medellín Gutiérrez destacó que este programa es una respuesta directa a los desafíos de seguridad, cerrando espacios a la ilegalidad mediante el acompañamiento psicosocial y la formación integral. “Parceros es un mundo de oportunidades, es decirle sí al camino de la legalidad”, afirmó el mandatario durante la ceremonia.

¿A cuántos jóvenes beneficia el programa Parceros de Medellín?

El programa ha logrado traducir la formación en resultados concretos y medibles para la población beneficiaria. Entre los graduados de esta cohorte, 1.374 jóvenes accedieron a oportunidades de estudio y diversos procesos formativos. Además, la articulación con aliados públicos y privados permitió que 215 participantes lograran vincularse laboralmente, mientras que 140 recibieron orientación especializada para el emprendimiento. El impacto académico también se refleja en la entrega de 19 becas, facilitando el acceso a la educación superior para quienes antes veían estas metas como inalcanzables. Según el mandatario local, ver a estos jóvenes estudiando, trabajando o con sus propios emprendimientos es una forma de salvar vidas y permitir que ellos tomen el control de su propio futuro.

¿A qué poblaciones llega el programa Parceros de Medellín?

La estrategia ha expandido su alcance para atender diversas realidades sociales en Medellín a través de líneas especializadas que incluyen Parceritos, Parceros Junior, Parceras y Parceros Creadores. Incluso, el programa cuenta con procesos dirigidos específicamente a la población privada de la libertad, buscando una verdadera resocialización y alternativas legales al salir del sistema. Este esfuerzo es el resultado de una articulación entre la Administración Distrital, el sector privado y la academia. Al unir recursos y conocimientos, estas instituciones trabajan de manera conjunta para ampliar las alternativas legales y ofrecer un horizonte de esperanza a la juventud que reside en los sectores más vulnerables de la capital antioqueña.

¿Qué es Parceros?

Parceros es un programa de la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín dirigido a jóvenes entre los 14 y 28 años que viven en contextos de alta vulnerabilidad, riesgo de violencia o posibles dinámicas delincuenciales. La estrategia busca prevenir el reclutamiento por parte de estructuras criminales mediante acompañamiento psicológico, formación en habilidades para la vida, resolución pacífica de conflictos, liderazgo, educación, acceso a empleo y oportunidades de emprendimiento. El programa trabaja principalmente en comunas y corregimientos con altos niveles de vulnerabilidad social, acercando oferta institucional a jóvenes expuestos a dinámicas de violencia, criminalidad y exclusión social. Los jóvenes interesados pueden inscribirse a través de las convocatorias abiertas de la Alcaldía de Medellín o mediante caracterización en territorio realizada por equipos sociales del programa. La estrategia prioriza sectores con mayores índices de violencia y pobreza juvenil. Con el paso de los años, Parceros también abrió líneas específicas para mujeres jóvenes en riesgo de explotación sexual y violencias basadas en género a través del programa “Parceras” y a jóvenes privados de la libertad o próximos a salir de centros de reclusión con el programa Parceros PPL, además de otros.