Graduación masiva del programa Parceros en Medellín: así le cambió la vida a 2.800 jóvenes

Un total de 2.804 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Medellín culminaron su proceso en el programa Parceros, consolidando la cuarta generación de esta iniciativa que busca fortalecer sus proyectos de vida y alejarlos de la delincuencia.
La graduación, celebrada este martes 14 de julio, representa un golpe estratégico contra las estructuras criminales que instrumentalizan a los menores en las comunas, en un acto de cierre que estuvo encabezado por el alcalde Federico Gutiérrez.
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Gutiérrez destacó que este programa es una respuesta directa a los desafíos de seguridad, cerrando espacios a la ilegalidad mediante el acompañamiento psicosocial y la formación integral. “Parceros es un mundo de oportunidades, es decirle sí al camino de la legalidad”, afirmó el mandatario durante la ceremonia.