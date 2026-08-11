Alcaldes y gobernadores activan red de rescatistas y ambulancias

Solidaridad. Una palabra que resumió la respuesta que desplegaron diferentes zonas del país tras el terremoto. Las autoridades de las principales capitales, entre ellas Bogotá y Medellín, lideraron las iniciativas para apoyar a las regiones más afectadas y trasladaron personal, equipos e insumos para atender la emergencia.

En Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán confirmó desde el lunes, después del sismo, el despliegue de equipos especializados hacia algunas ciudades afectadas por la emergencia.

Uno de los primeros grupos, integrado por 62 uniformados del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y dos caninos especializados, salió esa misma tarde rumbo a Cali para apoyar las labores de búsqueda y rescate y reforzar la capacidad de respuesta de los organismos de socorro. Este equipo logró el rescate de una mujer en la tarde de ayer.

Sin embargo, ese no fue el único grupo especializado que Bogotá envió. Otro equipo de 46 personas, entre ellas 43 uniformados del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, viajó el martes a Pereira para apoyar las labores de búsqueda y rescate en esa ciudad, una de las zonas que también enfrentó afectaciones por el terremoto.

“Estamos todos juntos en esto”, escribió Galán en un mensaje publicado en su cuenta de X, en el que expresó la solidaridad de la capital con las víctimas y las comunidades que enfrentaron las consecuencias del sismo.

Otro grupo de bomberos quedó listo para desplazarse hacia otra zona del país en caso de que las autoridades requirieran su apoyo. La Alcaldía Mayor tiene más disponibilidad de personal especializado para reforzar las labores de atención en los lugares donde la emergencia generó mayores destrozos.

La respuesta de la capital también incluyó asistencia para atender a los heridos. Se enviaron el lunes 120 unidades de sangre a las zonas más afectadas para contribuir a la atención de las personas que resultaron lesionadas durante la emergencia y también para reforzar las reservas disponibles para los hospitales.

Bogotá además habilitó cinco puntos de acopio para recibir donaciones destinadas a las comunidades damnificadas por el terremoto.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, destacó la ayuda que la capital envió a la ciudad y agradeció a Galán el apoyo de equipos de rescate en las labores de atención de la emergencia y búsqueda de personas entre escombros.

“Muchas gracias, alcalde Carlos Fernando Galán, por el apoyo que le brinda a nuestra ciudad. Qué honor contar con el cuerpo de los Bomberos Bogotá. ¡Gracias, muchachos!”, escribió Eder en mensaje publicado en X.