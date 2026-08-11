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Alcaldes y gobernadores activan red de rescatistas y ambulancias

El sismo activó una operación de solidaridad desde las principales ciudades del país. Bogotá y Medellín enviaron decenas de rescatistas, caninos y equipos especializados a zonas afectadas.

  • De izquierda a derecha: Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín; Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá; Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia; y Alejandro Eder, alcalde de Cali. FOTOS Camilo Suárez y Colprensa
    De izquierda a derecha: Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín; Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá; Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia; y Alejandro Eder, alcalde de Cali. FOTOS Camilo Suárez y Colprensa
Laura Juliana López
Laura Juliana López

Actualidad

hace 3 horas
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Solidaridad. Una palabra que resumió la respuesta que desplegaron diferentes zonas del país tras el terremoto. Las autoridades de las principales capitales, entre ellas Bogotá y Medellín, lideraron las iniciativas para apoyar a las regiones más afectadas y trasladaron personal, equipos e insumos para atender la emergencia.

En Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán confirmó desde el lunes, después del sismo, el despliegue de equipos especializados hacia algunas ciudades afectadas por la emergencia.

Uno de los primeros grupos, integrado por 62 uniformados del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y dos caninos especializados, salió esa misma tarde rumbo a Cali para apoyar las labores de búsqueda y rescate y reforzar la capacidad de respuesta de los organismos de socorro. Este equipo logró el rescate de una mujer en la tarde de ayer.

Sin embargo, ese no fue el único grupo especializado que Bogotá envió. Otro equipo de 46 personas, entre ellas 43 uniformados del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, viajó el martes a Pereira para apoyar las labores de búsqueda y rescate en esa ciudad, una de las zonas que también enfrentó afectaciones por el terremoto.

“Estamos todos juntos en esto”, escribió Galán en un mensaje publicado en su cuenta de X, en el que expresó la solidaridad de la capital con las víctimas y las comunidades que enfrentaron las consecuencias del sismo.

Otro grupo de bomberos quedó listo para desplazarse hacia otra zona del país en caso de que las autoridades requirieran su apoyo. La Alcaldía Mayor tiene más disponibilidad de personal especializado para reforzar las labores de atención en los lugares donde la emergencia generó mayores destrozos.

La respuesta de la capital también incluyó asistencia para atender a los heridos. Se enviaron el lunes 120 unidades de sangre a las zonas más afectadas para contribuir a la atención de las personas que resultaron lesionadas durante la emergencia y también para reforzar las reservas disponibles para los hospitales.

Bogotá además habilitó cinco puntos de acopio para recibir donaciones destinadas a las comunidades damnificadas por el terremoto.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, destacó la ayuda que la capital envió a la ciudad y agradeció a Galán el apoyo de equipos de rescate en las labores de atención de la emergencia y búsqueda de personas entre escombros.

“Muchas gracias, alcalde Carlos Fernando Galán, por el apoyo que le brinda a nuestra ciudad. Qué honor contar con el cuerpo de los Bomberos Bogotá. ¡Gracias, muchachos!”, escribió Eder en mensaje publicado en X.

Ayuda de Medellín y Antioquia

Medellín activó una operación de apoyo para las zonas afectadas por el terremoto. El alcalde Federico Gutiérrez confirmó el desplazamiento de un equipo del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín a Quibdó, con el fin de reforzar las labores que adelantaron los organismos de socorro en la capital del Chocó.

El equipo, integrado por 23 personas y tres caninos especializados en búsqueda y rescate, llegó a Quibdó la madrugada de este martes después de viajar toda la noche por tierra. Los rescatistas transportaron cerca de seis toneladas de equipos especializados y comenzaron de inmediato a apoyar las labores en edificaciones que colapsaron tras el terremoto.

Los bomberos trabajaron junto con las autoridades locales y otros organismos de socorro en la búsqueda y rescate de posibles víctimas. La instrucción fue que, una vez terminaran las labores en Quibdó, el equipo se desplazaría hacia Pereira para continuar con la atención de la emergencia en esa ciudad.

Gutiérrez informó que coordinó este desplazamiento con el alcalde de Pereira y que le comunicó la operación al presidente Abelardo de la Espriella. Confirmó que este despliegue también incluyó personal especializado en infraestructura.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, activó un operativo de emergencia hospitalaria y dispuso de una caravana de ambulancias para recibir y trasladar a más de 30 heridos provenientes del Chocó.

La Gobernación de Antioquia declaró la alerta roja hospitalaria perentoria. Esto obliga a toda la red pública y privada de salud a atender de urgencia a las víctimas sin restricciones.

Adicionalmente a las ambulancias terrestres, la gobernación envió cuatro aeronaves con rescatistas de la Cruz Roja y la Defensa Civil hacia la zona del desastre.

El despliegue del Gobierno

A la respuesta de autoridades locales se sumó el despliegue del Gobierno nacional en las regiones afectadas. Trasladó a varios de sus ministros a los puntos críticos para coordinar desde el territorio las labores de atención.

El vicepresidente José Manuel Restrepo ha recorrido el departamento de Caldas y, entre los lugares visitados, estuvo en Manizales para verificar la situación y acompañar la respuesta institucional.

Aseguró que “hay comunidades que han hecho una gran tarea identificando necesidades. Ahora nos corresponde responder con ayudas humanitarias, soluciones y trabajo conjunto entre Nación, departamento y municipios”.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, está en Risaralda, donde encabezó el Puesto de Mando Unificado (PMU). Mientras tanto, la primera dama, Ana Lucía Pineda, y la esposa del vicepresidente, Tatiana Céspedes, también viajaron a Pereira para coordinar desde allí la entrega de ayudas.

El Gobierno busca mantener presencia directa en las zonas más golpeadas y coordinar la respuesta entre las autoridades nacionales, departamentales y municipales. El presidente ha viajado a distintas zonas para coordinar las ayudas. Desde Pereira ayer anunció nuevas medidas.

Lea también: Terremoto pone a prueba al nuevo Gobierno: sin director de la UNGRD en propiedad y otros cargos clave

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué ciudades y regiones enviaron equipos de rescate tras el terremoto en Colombia?
Las principales capitales lideraron el apoyo: Bogotá movilizó bomberos y caninos hacia Cali y Pereira; Medellín envió un equipo especializado a Quibdó (Chocó) para luego desplazarse a Pereira; y la Gobernación de Antioquia desplegó ambulancias y aeronaves hacia Chocó.
¿Cuántos rescatistas y bomberos envió Bogotá a Cali y Pereira?
Bogotá envió un primer contingente de 62 uniformados del Cuerpo Oficial de Bomberos con dos caninos hacia Cali, y un segundo equipo de 46 personas (43 bomberos) hacia Pereira para labores de búsqueda y rescate.
¿Cómo apoyó Medellín a la emergencia en Quibdó tras el sismo?
El Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín desplazó un equipo de 23 especialistas, tres caninos de rescate y cerca de seis toneladas de equipo especializado a Quibdó para trabajar en edificaciones colapsadas.
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