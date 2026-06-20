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Pilas con el uso de drones este fin de semana: hay restricciones en todo el país por elecciones

La suspensión para el pilotaje de ese tipo de aeronaves estará vigente desde las 00:00 hasta las 23:59 horas del domingo

  • La Policía Nacional cuenta con 146 drones en el país para combatir el narcotráfico, ubicar y supervisar la erradicación de cultivos ilícitos, intervenir focos delictivos, atacar y desarticular organizaciones criminales y sus cabecillas y apoyar operaciones humanitarias. Foto: Colprensa-Sergio Acero
    La Policía Nacional cuenta con 146 drones en el país para combatir el narcotráfico, ubicar y supervisar la erradicación de cultivos ilícitos, intervenir focos delictivos, atacar y desarticular organizaciones criminales y sus cabecillas y apoyar operaciones humanitarias. Foto: Colprensa-Sergio Acero
Colprensa
hace 44 minutos
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La Aeronáutica Civil informó que el próximo domingo 21 de junio habrá restricción temporal en las operaciones de Sistemas de Aeronaves No Tripuladas (UAS), también conocidos como drones en categoría abierta y aplicable para todo el territorio nacional.

La autoridad aeronáutica aseguró que esta determinación se tomó como medida para fortalecer la seguridad operacional y contribuir al normal desarrollo de la jornada electoral.

La suspensión para el pilotaje de ese tipo de aeronaves estará vigente desde las 00:00 hasta las 23:59 horas del domingo y busca prevenir riesgos para el orden público, evitar interferencias con las operaciones aéreas institucionales y facilitar el despliegue de dispositivos de seguridad.

La Aerocivil también detalló que la restricción no aplica para los explotadores de las UAS debidamente certificados y autorizados para operar en categoría específica, quienes podrían realizar sus actividades conforme a las autorizaciones otorgadas.

“La entidad invita a todos los operadores y pilotos de drones a acatar esta disposición y recuerda que el incumplimiento de la medida podrá dar lugar a las acciones administrativas y sancionatorias previstas en la normativa aeronáutica vigente”, precisó la Aerocivil.

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