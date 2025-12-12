Pinzón y Peñalosa se reunieron e insisten en unión para las elecciones, ¿se cocina alianza?

En un restaurante de Bogotá se dio el encuentro entre los precandidatos Enrique Peñalosa y Juan Carlos Pinzón, quienes se encontraron para discutir sobre la actual situación del país y sobre el camino a las elecciones del 2026. Pinzón aseguró que hablaron “del servicio al país y la importancia de unir todos los esfuerzos”. Actualmente, la candidatura presidencial de Juan Carlos Pinzón cuenta con el aval del partido Oxígeno y de ADA, mientras que Enrique Peñalosa, también precandidato, todavía no se ha decantado con cuál aval participará para las elecciones del próximo año. Lea también: ¿Guiño de Uribe? Respalda propuesta de Fajardo de definir candidato por encuestas; derecha evalúa viabilidad Durante este encuentro, ambos dialogaron sobre la importancia del servicio al país y la necesidad de aunar esfuerzos para sortear los retos políticos ante un panorama electoral muy polarizado. Pinzón dijo que para él “siempre es un placer conversar con uno de los mejores alcaldes de Bogotá y un gran patriota. Hablamos del servicio al país y la importancia de unir todos los esfuerzos”.

A este mensaje, Peñalosa le respondió a Pinzón a través de su cuenta de X, le escribió que le había dado gusto conversar con “Juan Carlos Pinzón, líder preparado e íntegro, sobre la gran unión que debemos hacer todos los que creemos en el cambio de rumbo para el país, para que haya seguridad y progreso de verdad”.

Si bien no se revelaron más detalles sobre lo que se habló concretamente en la reunión, las intenciones resaltan una búsqueda por encontrar posiciones que converjan entre diferentes figuras políticas que están involucradas en las elecciones presidenciales de 2026.

Las divisiones y el petrismo

Tras la pasada consulta del Pacto Histórico, este partido recogió más de dos millones de votos, los balances sobre esta contienda electoral se tambalearon. La búsqueda de la derecha y del centro en hacerle contrapeso, se intensificó. Sin embargo, luego de que Sergio Fajardo y Abelardo de la Espriella anunciaran que no van a participar en ninguna consulta interpartidista en marzo del próximo año, el panorama político se calentó. Justamente, porque se había movido la idea de que se realizara una ‘gran consulta interpartidista’ que fuera desde “Sergio Fajardo hasta Abelardo de la Espriella”. Entérese: De la Espriella publicó la carta que le escribió a Uribe para rechazar participar en consulta de marzo: “han vetado mi nombre” Pero desde que ‘El tigre’ (De La Espriella) presentó las 4.6 millones de firmas que recogió, anunció que no se montaría a una consulta porque, dijo, tiene que respetar el “mandato popular”. Por su parte, Fajardo asegura que es el “único que puede derrotar a (Iván) Cepeda” en segunda vuelta. Además, en un comunicado que compartió a principios de esta semana, dijo que en el contexto actual que se encuentra el país “las consultas no son el camino” y que estas al final lo que hacen es beneficiar a los extremos y dividir al país entre unos contra otros. Lo que deja al “centro estrangulado”.

Las reuniones entre diferentes políticos son cada vez son más recurrentes. Desde la derecha, el centro y la centroderecha, están buscando salidas y puntos de encuentro para lograr hacerle contrapeso al candidato del petrismo: Iván Cepeda. Lea también: Fajardo no participará en las consultas de marzo e irá a primera vuelta: cinco efectos en la campaña del centro

