En imágenes | Así se entregó a la justicia Ricardo González, segundo presunto agresor de Jaime Esteban Moreno

Luego de varios días sin conocer su ubicación y ser buscado por las autoridades, Ricardo Rafael González Castro, de 23 años, se puso a disposición de la Fiscalía General de la Nación en Cartagena, Bolívar, en la mañana de este lunes 10 de noviembre. En varias imágenes quedó retratada su entrega.
El joven, quien se entregó a la justicia voluntariamente, es señalado de ser el segundo implicado en la brutal golpiza que acabó con la vida de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de 20 años de la Universidad de Los Andes.