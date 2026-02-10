¿Por qué la Fiscalía pedirá domiciliaria para Juliana Guerrero, pero no para Ricardo Roa?

El anuncio de imputaciones contra Ricardo Roa y Juliana Guerrero ha dejado expuesta una paradoja judicial. Mientras el ente acusador solicitó medida de aseguramiento domiciliaria para la exfuncionaria implicada en el escándalo de los títulos irregulares, decidió no pedir ninguna para el presidente de Ecopetrol.
La Fiscalía ya fijó el cronograma judicial de ambos casos, que comenzará el 27 de febrero con la audiencia de Juliana Guerrero por fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, y continuará el 11 de marzo con la comparecencia del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por el cargo de tráfico de influencias.
La exasesora presidencial enfrentará imputación por fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. El caso gira alrededor de la presunta obtención irregular de títulos en la Universidad San José: documentos que, según la investigación, habrían sido elaborados para acreditar requisitos que no cumplió y así acceder a cargos de alto nivel en el Estado.