x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

¡De no creer! Hombre se tragó una esmeralda tras presunto robo en joyería del centro de Bogotá

El hombre fue increpado por una joven que lo alcanzó tras salir del establecimiento de joyería. Las autoridades lo trasladaron de inmediato a una estación de Policía con el fin de que expulsara la piedra preciosa antes de que comprometiera su salud. Este era el valor de la esmeralda.

  • Un hombre es señalado de tragarse una esmeralda en medio de un presunto robo en Bogotá. FOTOS: Capturas de video
    Un hombre es señalado de tragarse una esmeralda en medio de un presunto robo en Bogotá. FOTOS: Capturas de video
El Colombiano
El Colombiano
hace 6 horas
bookmark

Un insólito caso generó asombro entre los transeúntes del centro de Bogotá, cuando un hombre fue sorprendido por una mujer que lo señaló de ingerir una esmeralda en medio de un presunto robo.

El hecho ocurrió exactamente en la Plazoleta del Rosario, ubicada en el centro histórico de la capital, cuando el sospechoso, quien vestía traje gris, corbata y boina, fue increpado por la joven que lo alcanzó tras salir de una joyería en la que esta piedra preciosa estaba exhibida y avaluada inicialmente en aproximadamente 45 millones de pesos. Sin embargo, posteriormente las autoridades confirmaron a Noticias Caracol que el valor real era de un millón de pesos.

“Según el reporte de la institución, este caso ocurrió el día 17 de febrero. En efecto, la institución atendió el requerimiento ciudadano y precisó que la persona señalada habría ingresado a un establecimiento comercial y hurtado una joya avaluada en aproximadamente 1’000.000 de pesos”, señaló la institución al medio citado.

Le puede interesar: Presidenta del museo del Louvre, en París, renunció tras meses de críticas por millonario robo de joyas

Precisamente, un video que circula en redes sociales muestra la escena en la que se observa a la mujer diciéndole a la Policía que el hombre había ingerido la esmeralda y que todo quedó registrado en las cámaras de seguridad: “Se llevó la piedra. Sí, la verdad, está grabado en la cámara. Él se la metió a la boca y ahí”, decía la joven, quien estaba visiblemente agitada tras correr para alcanzarlo.

Fue en ese momento cuando una uniformada le solicitó al sujeto que se subiera a la patrulla para trasladarlo a la estación, con el fin de que expulsara la piedra y evitar que pusiera en riesgo su salud, ya que podría generarse un atascamiento o incluso una perforación en las paredes del intestino.

Entérese: Este es el asombroso museo de 1.200 piedras raras en Cisneros, Antioquia

Cabe recordar que esta zona de Bogotá es un punto estratégico para la venta de esmeraldas y joyas que contienen esta piedra, considerada una de las más valiosas del mundo y de gran importancia para los productores en Colombia.

Su producción ha aumentado significativamente desde el año 2000 con un crecimiento cercano al 78 %. En el país existen varios departamentos esmeralderos como Boyacá y Cundinamarca, cuyas empresas mineras exportan a países como Estados Unidos, India, Suiza, Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong.

Siga leyendo: Video | Hombre que se identificó como “therian-rata” fue capturado por robar en Bogotá

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida