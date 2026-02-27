¡De no creer! Hombre se tragó una esmeralda tras presunto robo en joyería del centro de Bogotá

Un insólito caso generó asombro entre los transeúntes del centro de Bogotá, cuando un hombre fue sorprendido por una mujer que lo señaló de ingerir una esmeralda en medio de un presunto robo.

El hecho ocurrió exactamente en la Plazoleta del Rosario, ubicada en el centro histórico de la capital, cuando el sospechoso, quien vestía traje gris, corbata y boina, fue increpado por la joven que lo alcanzó tras salir de una joyería en la que esta piedra preciosa estaba exhibida y avaluada inicialmente en aproximadamente 45 millones de pesos. Sin embargo, posteriormente las autoridades confirmaron a Noticias Caracol que el valor real era de un millón de pesos.

“Según el reporte de la institución, este caso ocurrió el día 17 de febrero. En efecto, la institución atendió el requerimiento ciudadano y precisó que la persona señalada habría ingresado a un establecimiento comercial y hurtado una joya avaluada en aproximadamente 1’000.000 de pesos”, señaló la institución al medio citado.

Precisamente, un video que circula en redes sociales muestra la escena en la que se observa a la mujer diciéndole a la Policía que el hombre había ingerido la esmeralda y que todo quedó registrado en las cámaras de seguridad: “Se llevó la piedra. Sí, la verdad, está grabado en la cámara. Él se la metió a la boca y ahí”, decía la joven, quien estaba visiblemente agitada tras correr para alcanzarlo.