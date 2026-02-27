Junta de ISA se pronuncia tras nulidad de Jorge Carrillo y define ruta para elegir nuevo presidente

A través de un comunicado a la opinión pública, ISA informó que ya fue notificada oficialmente de la decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado que declaró la nulidad de la elección de Jorge Carrillo como presidente de la compañía.
La compañía señaló que su Junta Directiva analizará el alcance del fallo para adoptar las decisiones correspondientes y actuar conforme a lo ordenado por el alto tribunal.
La empresa indicó que activó los protocolos internos previstos para este tipo de situaciones y que continuará garantizando la normal operación del negocio, en beneficio de sus grupos de interés.