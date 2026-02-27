x

Junta de ISA se pronuncia tras nulidad de Jorge Carrillo y define ruta para elegir nuevo presidente

ISA informó que ya fue notificada del fallo del Consejo de Estado que anuló la elección de Carrillo. Tras la decisión, la compañía deberá reiniciar el proceso de selección para designar a su nuevo presidente.

    La compañía señaló que su Junta Directiva analizará el alcance del fallo para adoptar las decisiones correspondientes y actuar conforme a lo ordenado por el alto tribunal. Foto: Carlos Velásquez
Alejandra Zapata Quinchía
Economía

hace 5 horas
A través de un comunicado a la opinión pública, ISA informó que ya fue notificada oficialmente de la decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado que declaró la nulidad de la elección de Jorge Carrillo como presidente de la compañía.

La compañía señaló que su Junta Directiva analizará el alcance del fallo para adoptar las decisiones correspondientes y actuar conforme a lo ordenado por el alto tribunal.

Relacionado: Fallo del Consejo de Estado contra Jorge Carrillo: los detalles de la demanda que lo sacó de ISA

La empresa indicó que activó los protocolos internos previstos para este tipo de situaciones y que continuará garantizando la normal operación del negocio, en beneficio de sus grupos de interés.

Junta de ISA se pronuncia tras nulidad de Jorge Carrillo y define ruta para elegir nuevo presidente

¿Qué pasó? Las irregularidades del caso Carrillo

La decisión del Consejo de Estado se produjo tras concluir que durante el proceso de selección se introdujeron cambios sustanciales en la matriz de evaluación cuando el concurso ya estaba avanzado.

Según el fallo, esa modificación alteró de manera determinante la puntuación de los aspirantes y terminó favoreciendo a Carrillo, quien inicialmente no figuraba en los primeros lugares.

Vea aquí: Estos son los candidatos que se disputarán la presidencia de ISA: Carrillo no podrá participar

Para la Sala, cambiar las reglas con el proceso en curso configuró un vicio de expedición irregular que afectó la validez de la elección.

La orden: reiniciar el proceso desde enero de 2024

El alto tribunal ordenó retomar el proceso desde el momento previo a la modificación de los criterios de evaluación, es decir, desde el listado aprobado por el Comité de Talento Organizacional en enero de 2024.

Entérese: Imponen millonaria multa a ISA en Chile por apagón que afectó a 19 millones de personas

Con esta decisión, ISA deberá reiniciar la etapa correspondiente del proceso de selección y continuar la búsqueda de su nuevo presidente bajo las reglas originales.

La compañía aseguró que informará oportunamente al mercado y a la opinión pública sobre cualquier decisión relevante asociada a esta situación.

