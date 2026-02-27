Bill Clinton enfrenta un interrogatorio sobre sus lazos con Epstein en EE. UU.

El expresidente estadounidense Bill Clinton se enfrenta este viernes ante una comisión del Congreso a un duro interrogatorio sobre sus lazos con Jeffrey Epstein, ampliamente documentados, aunque los demócratas intentarán desviar la atención hacia la relación del mandatario Donald Trump con el delincuente sexual. Clinton, de 79 años, figura de manera destacada en las más recientes revelaciones de los archivos Epstein. El exmandatario insiste, sin embargo, en que rompió sus relaciones con el financista bastante antes de que fuese condenado por delitos sexuales en 2008. “Tardamos siete meses en traer a los Clinton hasta aquí. Pero, ahora que los tenemos, vamos a hacer muchas preguntas”, declaró este viernes el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, el republicano James Comer.

El legislador demócrata Suhas Subramanyam, miembro del comité, replicó con un pedido para que Donald Trump sea interrogado: “Seamos realistas, hoy estamos hablando con el presidente equivocado”. “El presidente Trump es quien entorpece nuestra investigación. El presidente Trump es quien desea terminar con esto”, sostuvo. La comparecencia de Bill Clinton ante el comité ocurre al día siguiente de la de su esposa Hillary, exsecretaria de Estado. “Si esta comisión quisiera conocer seriamente la verdad (...) le pediría directamente a nuestro actual presidente que declarara bajo juramento sobre las decenas de miles de ocasiones en las que aparece en el expediente”, lanzó la veterana dirigente en un texto publicado el jueves poco antes de presentarse ante el comité. Lea aquí: Archivos del caso Epstein: qué revelan, las caras más famosas y por qué algunas fotos siguen censuradas La mera mención en los archivos no constituye prueba de haber cometido un delito. Las audiencias se celebran a puertas cerradas, pese a que los Clinton habían solicitado que fuesen públicas y televisadas. El interrogatorio a Bill Clinton se presenta más complejo que el de Hillary. El expresidente ha reconocido su relación con Epstein, pero niega haber cometido cualquier falta y no hay acusaciones en su contra. Ambos prestan declaración en Chappaqua, cerca de Nueva York, su lugar de residencia.

“No tengo esa información”, dijo Hilary Clinton en su declaración sobre el caso Epstein