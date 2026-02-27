Así quedaron las llaves de los octavos de final de la Champions: Real Madrid-City y PSG-Chelsea, los duelos más atractivos

Real Madrid contra Manchester City y Paris Saint Germain frente al Chelsea son los dos duelos estelares de los octavos de final de la Liga de Campeones, cuyo sorteo se llevó a cabo este viernes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza).
Algunos de los emparejamientos de los equipos de jugadores colombianos quedaron así: Galatasaray-Liverpool, Atalanta-Bayern Múnich y Bodo/Glimt-Sporting Lisboa.
Otras llaves son Newcastle-Barcelona, Atlético de Madrid-Tottenham y Bayer Leverkusen-Arsenal.
Los partidos de ida se disputarán el 10 y 11 de marzo y los de vuelta el 17 y 18 del mismo mes.