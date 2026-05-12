Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Video | Intento de robo a un carro de valores terminó en balacera y dejó varios heridos

En el lugar hubo detenidos y los lesionados fueron trasladados a centros asistenciales. Siete delincuentes habrían estado involucrados.

  • Tiroteo cerca a una estación de gasolina en Soacha dejó múltiples heridos. Foto: Captura videos redes sociales
    Tiroteo cerca a una estación de gasolina en Soacha dejó múltiples heridos. Foto: Captura videos redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 4 horas
bookmark

Cerca a una estación de servicios en Soacha, Cundinamarca, se registró un intercambio de disparos en la mañana de este martes, al parecer, por un intento de robo. Hay varios lesionados.

Según versiones preliminares, el tiroteo ocurrido en inmediaciones de la estación de TransMilenio Terreros, sobre la Autopista Sur, se originó cuando hombres armados irrumpieron en el establecimiento con la intención de cometer un asalto.

Lea también Balacera en el norte de Bogotá: dos heridos en estado crítico permanecen en la UCI

De acuerdo con la Policía, los presuntos delincuentes llegaron vestidos como empleados de la gasolinera para pasar desapercibidos y se movilizaban en una camioneta tipo van.

Aunque las primeras versiones apuntaban a un ataque directo al camión blindado de la empresa Brinks, las autoridades investigan si el objetivo real era el recaudo de la caja fuerte de la estación en el momento exacto en que el vehículo de valores llegaba para recoger el dinero.

El presunto plan criminal habría involucrado a aproximadamente siete personas. En el tiroteo, la respuesta inmediata de los guardias de seguridad permitió frustrar el robo.

Mientras cinco de los asaltantes lograron escapar como parrilleros en motocicletas que los esperaban en la autopista, uno de los sospechosos fue capturado en el lugar tras recibir dos impactos de bala. La balacera dejó a uno de los presuntos delincuentes junto a dos escoltas heridos.

Sobre lo ocurrido, el coronel Juan Gómez, comandante de la Policía de Soacha, señaló que se están verificando las cámaras de seguridad para identificar a los fugitivos y determinar si lograron llevarse alguna bolsa con dinero antes de emprender la huida.

El hecho generó momentos de pánico entre los usuarios y trabajadores del sector, quienes registraron en video la angustiante situación posterior al cruce de disparos.

Siga leyendo: Identifican a capturados por balacera frente a la Registraduría en Bogotá; uno tenía brazalete del Inpec

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos