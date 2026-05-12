Video | Intento de robo a un carro de valores terminó en balacera y dejó varios heridos

Cerca a una estación de servicios en Soacha, Cundinamarca, se registró un intercambio de disparos en la mañana de este martes, al parecer, por un intento de robo. Hay varios lesionados.

Según versiones preliminares, el tiroteo ocurrido en inmediaciones de la estación de TransMilenio Terreros, sobre la Autopista Sur, se originó cuando hombres armados irrumpieron en el establecimiento con la intención de cometer un asalto.

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De acuerdo con la Policía, los presuntos delincuentes llegaron vestidos como empleados de la gasolinera para pasar desapercibidos y se movilizaban en una camioneta tipo van.