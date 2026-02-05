Factcheck | ¿A las mujeres les sale más caro estar afiliadas al sistema de salud?

Es innegable que en el mundo la desigualdad de género ha puesto a las mujeres en una posición de desventaja ante los hombres. Informes recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierten que esa situación impacta negativamente a los sistemas, en parte, debido a que el trabajo en salud y el cuidado por parte de ellas está infravalorado.
Colombia no es ajena a esa situación. Datos oficiales y estudios académicos independientes muestran que la salud es uno de los indicadores que influyen en la brecha de género en el país, como lo indicó un índice elaborado por la Universidad del Rosario y el Consejo Privado de Competitividad.
En ese contexto, es inevitable echar la mirada hacia el sistema de salud y los costos de los servicios diferenciales que requieren las mujeres frente a los hombres.
Un video que se viralizó en Instagram —publicado por Ximena Riaño en su cuenta @sunshine__0607— puso este tema en la conversación de esa red social y abarcó “el costo de ser mujer en la salud” y que, supuestamente, el diseño institucional del sistema genera que esta población asuma el costo de mayores necesidades en salud.
Riaño inició su reflexión preguntándole a quien ve el video si sabe que “a las mujeres nos sale más caro estar afiliadas al sistema de salud”. A esto, explicó que cuando una persona cumple 25 años deja de ser beneficiaria del núcleo familiar de quien cotiza, es decir, sus padres o acudientes. Por lo cual, después de esta edad, puede cotizar como independiente, ingresar al régimen subsidiado (cumpliendo las condiciones para estar ahí) o, en sus palabras, “permanecer afiliada bajo ese régimen, pero pagando una UPC (unidad de pago por capitación) adicional”.
En seguida, puso un ejemplo de una “zona normal” —que es una de las cuatro categorías que cuentan dentro de la UPC adicional, en el que los hombres entre los 19 y 44 años deben pagar $90.300, mientras que las mujeres deben hacerlo por $164.800. “Es decir, que una mujer joven debe pagar casi el doble de lo que paga un hombre por estar asegurada al mismo sistema de salud”, dijo Ximena en su video.